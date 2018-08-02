Демонстрация «СГЭТ» электронной оплаты проезда превратилась в спор с журналистами

Сегодня, 2 августа, на площадке МУПП «Саратовгорэлектротранс» прошла демонстрация электронной системы платежей в общественном транспорте.

Замдиректора «СГЭТ» Виктор Бочкарев продемонстрировал работу терминала, с помощью которого можно оплатить проезд безналичным способом и со скидкой — 21 рубль вместо 23. С первой попытки терминал платеж не принял. Присутствующие, включая общественников и журналистов, стали предлагать свои карты, и несколько платежей все же были осуществлены.

Член городской Общественной палаты Владимир Фадеев спросил, что делать гражданину, если случайно по его карте прошел двойной платеж. Бочкарев посоветовал обратиться в «СГЭТ», и деньги будут возвращены. Представитель компании — поставщика терминалов Евгений Федченко уточнил, что после обращения в «СГЭТ» посмотрят статистику по платежам, и если увидят задвоенный платеж, произведут возврат средств.

Журналистов интересовало, что делать, если у человека с собой нет наличности, есть только карта, и она не сработала. Фадеев заявил, что это вопрос не технический, а моральный. Журналистов ответ не удовлетворил, и они указали, что на работу системы уже поступало очень много жалоб, и сейчас представители предприятия оказались не в состоянии ответить на вопрос.

«Объясните, почему определенные СМИ ищут только негатив?» — вместо ответа спросил замдиректора «СГЭТ» Павел Кузнецов

«В нашу, народную компанию, МУПП приходит цивилизация. Разве это плохо? Возможны какие-то шероховатости. Ну в поле вы встанете на трамвае с неработающей картой. Никто вас оттуда не выгонит, не звери же здесь работают!» — постарался примирить спорящих Фадеев.