Причал для круизных судов у крепости Орешек в Ленинградской области построят до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. / ТАСС /. Строительство причала для круизных судов у крепости Орешек, основанной внуком Александра Невского в 1323 году, планируется начать в середине августа. Проект стоимостью около 60 млн рублей реализуют до конца текущего года, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"Проект строительства нового причала для пассажирских судов на Ореховом острове в истоке реки Невы получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Работы по возведению объекта планируется начать уже в середине августа. Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года", — сообщили в пресс-службе.

Строительство объекта водной инфраструктуры будет вестись на средства инвестора, стоимость составит около 60 млн рублей. Особенностью причала станет его основание из легких свай-палов, ввинченных в дно специальным краном, что позволяет бережно отнестись к береговой территории объекта культурно-исторического наследия. По данным областного правительства, новый причал позволит швартовать рядом с музеем суда большого класса вместимостью до 300 пассажиров.

Как ранее отмечал ТАСС заместитель директора по развитию филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов , подведомственная им крепость-музей, несмотря на неудовлетворительное состояние, вызывает все больше интереса у туристов. По его словам, запуск причала со следующего туристического сезона может значительно увеличить посещаемость музея. Идет подготовка документов для реставрации крепости к ее 700-летию в 2023 году.

Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов, а во время Великой Отечественной войны — Дорогу жизни. Во время войны крепость серьезно пострадала, многие памятники превратились в руины, но до сих пор здесь можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX — начала ХХ века.

Крепость является памятником архитектуры федерального значения, здесь расположен филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. До него можно добраться только водным транспортом, для туристов работает переправа. По итогам прошлого года музей посетили 105 тыс. человек. В новом туристическом сезоне руководство музея уже отмечает рост на 14 тыс. туристов по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.