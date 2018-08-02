Ещё
Причал для круизных судов у крепости Орешек в Ленинградской области построят до конца года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Причал для круизных судов у крепости Орешек в Ленинградской области построят до конца года 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Строительство причала для круизных судов у крепости Орешек, основанной внуком Александра Невского в 1323 году, планируется начать в середине августа. Проект стоимостью около 60 млн рублей реализуют до конца текущего года, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.
"Проект строительства нового причала для пассажирских судов на Ореховом острове в истоке реки Невы получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Работы по возведению объекта планируется начать уже в середине августа. Причал планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года", — сообщили в пресс-службе.
Строительство объекта водной инфраструктуры будет вестись на средства инвестора, стоимость составит около 60 млн рублей. Особенностью причала станет его основание из легких свай-палов, ввинченных в дно специальным краном, что позволяет бережно отнестись к береговой территории объекта культурно-исторического наследия. По данным областного правительства, новый причал позволит швартовать рядом с музеем суда большого класса вместимостью до 300 пассажиров.
Как ранее отмечал ТАСС заместитель директора по развитию филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов, подведомственная им крепость-музей, несмотря на неудовлетворительное состояние, вызывает все больше интереса у туристов. По его словам, запуск причала со следующего туристического сезона может значительно увеличить посещаемость музея. Идет подготовка документов для реставрации крепости к ее 700-летию в 2023 году.
Крепость Орешек основана в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем. В древние времена она защищала путь в Ладожское озеро и земли Великого Новгорода от шведов, а во время Великой Отечественной войны — Дорогу жизни. Во время войны крепость серьезно пострадала, многие памятники превратились в руины, но до сих пор здесь можно увидеть фрагмент первой каменной крепости XIV века, частично сохранившиеся и восстановленные каменные стены и башни XVI века, остатки земляных бастионов XVIII века и тюремные здания второй половины XIX — начала ХХ века.
Крепость является памятником архитектуры федерального значения, здесь расположен филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. До него можно добраться только водным транспортом, для туристов работает переправа. По итогам прошлого года музей посетили 105 тыс. человек. В новом туристическом сезоне руководство музея уже отмечает рост на 14 тыс. туристов по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.
ТАСС: последние новости
АНО "Цифровая экономика" одобрила кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг "Русгидро" до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение