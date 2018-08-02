«Тотальный диктант» в 2019 г. пройдет 13 апреля

«Столица станет известна на конференции в начале февраля. Осенью будет сформирован короткий список по результатам голосования участников. Москва тоже поборется», — пояснили организаторы.

Уточняется, что столица «Тотального диктанта-2019» станет известна в феврале.

«Тотальный диктант» в 2019 г. пройдет 13 апреля», — сообщили организаторы.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы акции.

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