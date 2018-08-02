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«Тотальный диктант» в 2019 г. пройдет 13 апреля
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«Тотальный диктант» в 2019 г. пройдет 13 апреля 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы акции.
«Тотальный диктант» в 2019 г. пройдет 13 апреля», — сообщили организаторы.
Уточняется, что столица «Тотального диктанта-2019» станет известна в феврале.
«Столица станет известна на конференции в начале февраля. Осенью будет сформирован короткий список по результатам голосования участников. Москва тоже поборется», — пояснили организаторы.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
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