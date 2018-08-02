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Ямал перестанет финансировать строительство дороги Салехард — Надым
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Ямал перестанет финансировать строительство дороги Салехард — Надым 

Красный Север 16 часов назад
Фото: Красный Север
С января 2019 года начнется передача трассы Надым — Салехард в оперативное управление Росавтодора. До 2021 года эта дорога окончательно перейдет под федеральное «крыло».
Об этом рассказали на совещании в Новом Уренгое представители ФКУ «Уралуправтодор» — дочерней структуры Росавтодора. По словам начальника учреждения Алексея Борисова, стратегический план будет согласован с властями автономии и пройдет общественные слушания.
Для завершения строительства участка Надым — Салехард необходимо около 14 миллиардов рублей, досчитали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Из 337 километров пути осталось возвести 150, из которых 77 планируется ввести в этом году. Часть полотна будет со щебеночным покрытием, а чтобы закатать в асфальт всю трассу понадобится еще примерно 13 миллиардов рублей.
Суммы внушительные, но после передачи важнейшей для жителей западной части Ямала дороги, изыскивать их будет не регион, а федеральный центр.
На брифинге для СМИ первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников отметил, что федеральное управление дорогой принципиально изменит ее финансирование и у автономного округа освободятся определенные средства.
— Эти деньги мы можем перенаправить на содержание уличных сетей в муниципалитетах и развитие региональных автодорог, — заявил он. — Также с приходом Росавтодора все новейшие стандарты при строительстве трасс, требования к полимерным, инертным материалам и прочему изменятся. Для ямальских дорожников это хорошая тренировка в профессиональном плане. Они достойно подготовятся и будут работать.
Катализатором передачи трассы в федеральное ведение стали не только финансовый вопрос. Росавтодор хочет получить законченный транспортный коридор: Москва — Екатеринбург — Тюмень — Сургут — Салехард. Столица Ямада до сих пор не соединена с другими субъектами автомагистралью.
— Есть закон, по которому столица России и регионы должны быть соединены дорогами федерального значения, — продолжил тему начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов. — Большое спасибо правительству Ямала, которое своими силами строит участок дороги Сургут — Салехард. Но уже пришла пора Росавтодору забрать эту ношу на свои плечи.
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