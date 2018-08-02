Инвестиции в недвижимость: Словения или Хорватия?

Сравниваем возможности Словении и Хорватии

Недвижимость Словении в вопросах и ответах

Эксперты компаний Future Real Estate, Century 21 Slovenia и Rein Group пересекают словенско-хорватскую границу, оценивают коммерческие объекты в населенных пунктах Хорватии и сопоставляют возможности двух стран.

«Недвижимость Словении в вопросах и ответах» — это консультации словенских экспертов по инвестиционным вопросам.

директор Future Real Estate, представитель Century 21 Slovenia в России

Андреа Трафела

директор агентства Century 21 Ljubljana

Марио Дебелец

начальник развития коммерческих и торговых проектов компании Rein Skupina

Какие тенденции характеризуют сейчас экономику Хорватии?

Хорватия вступила в ЕС в 2013 году. Начиная с 2014 года, здесь, напротив, наблюдается рост ВВП. Согласно отчету Colliers, в 2016 году он составил 3%, в 2017-м — 2,9%, прогноз на 2018 год — 2,8%. Продажи объектов ритейла в этот же период росли в диапазоне от 4% до 5% в год. В том же исследовании отмечается низкий — менее 4% — уровень вакантных платежей в торговых центрах высокого класса и нехватка торговых центров в небольших городах страны.

На территории Хорватии — в том числе и на побережье страны — потребность в торговых площадях действительно чрезвычайно высока. В последние годы строилось немало, но по-прежнему существуют относительно крупные локации, в которых объектов нет вовсе.

Можно ли объяснить этот факт невысокой покупательной способности населения? Какая она в Хорватии, если сравнивать со Словенией?

Покупательная способность собственно местного населения несколько ниже, чем у словенцев. По данным Евростата, индекс фактического индивидуального потребления (товаров и услуг, фактически потребляемых «среднестатистическим» гражданином страны) на 2016 год в Словении составил 76 пунктов, тогда как в Хорватии — 59 (в среднем по Евросоюзу индекс равен 100). Но благодаря развитой сфере туризма и огромному числу иностранцев, посещающих страну, расходы покупателей в Хорватии даже превышают словенские, особенно в приморских районах.

ВВП Хорватии растёт, как и покупательская способность. Но рынок до сих пор испытывает нехватку торговых центров, особенно, в небольших городах страны.

В чем сегодня заключаются перспективы хорватского рынка?

После вхождения страны в ЕС в Хорватию стали приходить торговые компании, уже работающие на словенском рынке. Это Hofer, KiK, Tedi. Для них новый рынок открывает новые возможности, которых в той же Словении через некоторое время станет не так много.

Хорватия сейчас находится в том положении, что и Словения 5-7 лет назад. Те инвесторы, которые тогда вкладывались в словенские объекты, сейчас получают стабильный доход. Это означает, что те, кто сейчас вкладывается в недвижимость Хорватии, скоро окажутся в такой же ситуации.

В Словении объекты ритейла могут приносить доход в 6-7%. На какие показатели может рассчитывать инвестор в Хорватии?

Доходность таких проектов сопоставима со словенской — те же 6-7%. Но эти показатели все равно выше, чем в странах — локомотивах ЕС. Цены на коммерческую недвижимость также примерно одинаковы, но возможностей для расширения бизнеса в Хорватии больше.

Примеры реализованных проектов: Торговый центр рядом с городом Забок

Забок расположен вдоль магистрали, ведущей из столицы Хорватии к словенскому Марибору. Местный инвестор построил новый торговый центр на территории бывшего завода. Проект оказался удачным, он стал главной торговой локацией большого района. Сюда приезжают и те, кто живет в 20-30 километрах от Забока.

Примеры реализованных проектов: Торговый центр в городе Санобор

Санобор находится в 30 километрах от Загреба. Здесь участок приобрел американский инвестор. От старта до реализации проекта прошло 2 года, причем строительство началось только после подписания договоров со всеми арендаторами и заняло один год. Этот проект подтверждает готовность сетевых игроков приходить в малые города Хорватии.

Примеры реализованных проектов: Вилла с отелем и рестораном в Каштеле

Этот 4-этажный развлекательный комплекс находится в Истрии, на самой границе Хорватии и Словении в туристической зоне. Объект размещается на 150-метровом холме, в нескольких старинных каменных домах. Это популярное у туристов место в первое очередь благодаря высококлассному ресторану — при желании покупателя текущий управляющий может продолжить работу. Стоимость объекта €1 350 000.

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