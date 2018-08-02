Глава Рязанского района Андрей Киселев встретился с жителями

Вопросы проведения мер по ресурсосбережению в многоквартирных домах Рязанского района обсудили на минувшей встрече главы управы Рязанского района Андрея Киселева с жителями. Как рассказал первый заместитель главы Евгений Ровинский , на сегодняшний день заключено 18 договоров на установку приборов, которые позволят экономить энергоресурсы.

— Узлы погодного регулирования уже установлены в пяти домах, а по остальным адресам идет подготовка в установке. До конца года планируется заключение еще девяти договоров. В настоящее время проводятся общие собрания с собственниками квартир, — добавил Евгений Ровинский.

Напомним, что в прошлом году показатели расхода топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах Рязанского района сократились на 10 процентов в сравнении с 2016 годом. Считается, что установка данных приборов позволит сократить энергорасходы до 25 процентов. (ео)