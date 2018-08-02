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Росавтодор забирает трассу Надым-Салехард под федеральное крыло
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Росавтодор забирает трассу Надым-Салехард под федеральное крыло 

Уральский меридиан 15 часов назад
Фото: Уральский меридиан
2 августа 2018 года издание «Красный Север» процитировало начальника ФКУ «Уралуправтодор» — дочернего подразделения Росавтодора, Алексея Борисова. На совещание в Новом Уренгое Алексей Борисов сообщил, что Ямал больше не будет финансировать строительство трассы Надым-Салехард.
С января 2019–2021 год трасса перейдёт под федеральный контроль и средства на её строительство будет выделять федеральный центр. Процедура передачи дороги начнётся с января 2019 года. Поэтому сейчас необходимо составить стратегический план передачи инфраструктурного проекта и согласовать его с властями автономного округа.
Из 337 километров пути осталось возвести 150, из которых 77 планируется ввести в этом году. Примерная стоимость проекта трассы 27 миллиардов рублей. Это непосильная нагрузка на бюджет округа. Если строительство трассы федерального значения останется только в ведение округа дата открытия трассы будет постоянно откладываться.
А Росавтодор намерен в ближайшие годы получить законченный транспортный коридор: Москва–Екатеринбург–Тюмень–Сургут–Салехард. Полярная столица до сих пор не соединена с другими субъектами автомагистралью. Хотя есть федеральный закон, по которому Москва должна быть соединена федеральными трассами со всеми регионами России.
Источник превью: vtambove.ru
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