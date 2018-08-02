СК «МАКС» застрахует судебных приставов

Страховая компания «МАКС» выиграла конкурс на право оказывать услуги страхования жизни и здоровья судебных приставов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

В соответствии с госконтрактом страховщик будет «осуществлять круглосуточную и повсеместную страховую защиту» судебных приставов во время исполнения ими служебных обязанностей как в России, так и за границей.

Всего застраховано более 55 тыс. человек.

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