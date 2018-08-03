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Первый зампред Мособлдумы Лазутина высоко оценила работу МФЦ во Власихе
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Первый зампред Мособлдумы Лазутина высоко оценила работу МФЦ во Власихе 

РИАМО 15 часов назад
Фото: РИАМО
Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина посетила с рабочим визитом городской округ Власиха, где в сопровождении руководителя администрации Сергея Тарасова ознакомилась с результатами работы офиса «Мои документы», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» работает во Власихе уже третий год.
«Отрадно, что во Власихе успешно реализован такой важный и нужный проект, как многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В шаговой доступности в режиме одного окна жители могут получить довольно широкий набор услуг, оформить необходимые документы. Сотрудники центра очень вежливые, компетентные, условия ожидания достаточно комфортные, да и время ожидания в пределах допустимых норм — все это важные критерии высокой оценки деятельности МФЦ нашими жителями», — сказала Лазутина.
Как отметила заместитель директора МФЦ Ольга Богомолова, на данный момент многофункциональный центр оказывает более 300 услуг и этот список постоянно растет. Процесс получения госуслуг стал проще и быстрее: не нужно ездить по различным инстанциям по Подмосковью и в Москву.
По словам Богомоловой, в офисе «Мои документы» оформляются заявления на получение муниципальных услуг. Среди них: оформление справок, выписок, согласований в отношении имущества; регистрация для бесплатного предоставления земельного участка многодетной семье; запись ребенка в очередь на зачисление в детский сад.
Кроме того, в МФЦ можно получить государственные услуги федеральных и региональных органов власти. А именно, можно заказать и получить СНИЛС, справку о размере пенсии; получить сертификат на материнский (семейный) капитал; подать заявку на получение услуг в сфере социальной защиты; подать документы и получить свидетельство о регистрации права, заказать и получить выписку из государственного реестра недвижимости.
Также посетители МФЦ могут подать документы по кадастровому учету; для регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; заказать и получить выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; узнать о своей налоговой задолженности и получить квитанции для оплаты налога.
В 2017 году многофункциональный центр начал предоставлять услуги по выдаче водительского удостоверения и удостоверения многодетной семьи, которые сразу стали одними из самых востребованных среди жителей Власихи.
В ходе встречи Лазутина обсудила с руководством МФЦ готовность центра к реализации вновь переданных полномочий по оказанию услуг социального характера — оформлению документов на проезд льготных категорий граждан и других.
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