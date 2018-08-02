В России почти 400 тысяч компаний работают без сотрудников

В России работает 381 тысяча «пустых» компаний, где официально не трудоустроен ни один сотрудник. Это 15% от их общего числа в 2,5 миллиона, сообщили в Федеральной налоговой службе.

В четырех из десяти фирм трудится по одному человеку, в одной из десяти — по два. По мнению ряда экспертов, это объясняется нежеланием работодателей официально оформлять сотрудников и платить за них налоги и социальные взносы. Другие отмечают, что речь идет об огромном количестве мелких фирм, которые не ведут активно бизнес, а потомe оказывают ничтожное влияние на экономику.