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В России почти 400 тысяч компаний работают без сотрудников
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В России почти 400 тысяч компаний работают без сотрудников 

Уралинформбюро 14 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В России работает 381 тысяча «пустых» компаний, где официально не трудоустроен ни один сотрудник. Это 15% от их общего числа в 2,5 миллиона, сообщили в Федеральной налоговой службе.
В четырех из десяти фирм трудится по одному человеку, в одной из десяти — по два. По мнению ряда экспертов, это объясняется нежеланием работодателей официально оформлять сотрудников и платить за них налоги и социальные взносы. Другие отмечают, что речь идет об огромном количестве мелких фирм, которые не ведут активно бизнес, а потомe оказывают ничтожное влияние на экономику.
"Нулевая или минимальная среднесписочная численность не всегда является признаком налоговых махинаций. В современном мире компания вполне может быть конкурентоспособной и даже успешной без массивного штата сотрудников", — пояснил РБК партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский. По его словам, директора компаний зачастую передают функции на субподряд, а сами лишь координируют работу внешних провайдеров, передает "Уралинформбюро".
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