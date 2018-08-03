«В поселениях нет света!» Главы Советского района просят помощи у округа 

Главы нескольких поселений Советского района Югры обратились к первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, а также к председателю Думы Югры Борису Хохрякову с просьбой о встрече. Причина — финансовый коллапс, с которым столкнулись муниципалитеты. Под письмом подписались главы поселений Коммунистический, Советский, Алябьевский, Зеленоборск, Пионерский, Малиновский и Агириш. В документе говорится, что в Советском районе сложилась очень тяжелая финансовая ситуация, которая может привести к обострению социально-политической напряженности. Почти во всех поселениях отсутствуют градообразующие предприятия, и денег на исполнение полномочий не хватает. Главы поселений пишут, что у них осталось два варианта. Первый — оплатить социально-значимые расходы, но не платить по заключенным контрактам, например, на содержание дорог. Но тогда, задаются вопросом чиновники, становится непонятно, зачем власть, если в поселениях нет света, не чистятся дороги, не ремонтируются тротуары. Второй — оплачивать контракты, но всей администрации и подведомственным учреждениям уйти в неоплачиваемые отпуска. При этом, напоминают авторы письма, основное место работы большинства жителей — бюджетная сфера и, отправив работников в отпуска без содержания, они останутся без средств к существованию. Главы поселений отмечают, что неоднократно обращались в администрацию района, но проблема так и не была решена. В департаменте общественных и внешних связей Югры прокомментировали ситуацию, сообщив, что Наталья Комарова в курсе проблемы, а глава администрации Советского района Игорь Набатов доложил губернатору о мерах, принимаемых для стабилизации экономической и финансовой ситуации.
Фото: pxhere.com, Антон Пантин