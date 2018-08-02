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В Ростове до конца года планируют принять долгосрочную стратегию развития
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В Ростове до конца года планируют принять долгосрочную стратегию развития 

Rambler News Service 14 часов назад
Администрация Ростова-на-Дону обещала принять «Стратегию социально-экономического развития Ростова до 2035 года» до конца текущего года, пишет Rostovgazeta.ru.
«Мероприятия по формированию «Стратегии» шли весь год. Основным условием стало обеспечение открытости и привлечение большого числа людей к осуждению. Администрация оказывала помощь в выработке основных идей, в работу вовлекли все подразделения городской администрации», — отметил замглавы городской администрации по экономике Дмитрий Чернышов в ходе слушаний.
На сайте администрации открыли раздел, здесь публикуется вся актуальная информация, связанная с обсуждением стратегии развития города. Кроме того, в сервисе «Активный ростовчанин» горожане могут оставить свой голос за понравившийся вариант миссии донской столицы. Высказать свою позицию можно до 10 августа.
Стратегия предполагает развитие лидерских позиций донской столицы. Согласно планам, Ростов до 2035 года должен войти в десятку лучших городов по главным показателям экономического развития и качества жизни.
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