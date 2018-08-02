Ещё
Еврокомиссия намерена оказать помощь фермерам ЕС во время засухи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Еврокомиссия намерена оказать помощь фермерам ЕС во время засухи 

РИА Новости 14 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия решила оказать поддержку сельскому хозяйству Евросоюза на фоне засухи, говорится в сообщении ЕК.
Продолжительная засуха в ряде стран Евросоюза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур, а также на корм для животных, что в свою очередь может отразиться на их здоровье. Кроме того, сокращение объема кормов может сказаться и на доходах животноводов, сообщает ЕК.
"Фермеры смогут заранее получить (часть — ред.) предназначенных им прямых платежей и выплат на развитие сельской местности, а также им будет предоставлена большая гибкость при использовании земли, которую обычно не используют для (сельскохозяйственного — ред.) производства, чтобы кормить животных", — говорится в релизе.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил ранее в четверг, что очень обеспокоен ситуацией. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом, речь идет сейчас о Северной Европе, однако поскольку лето еще не закончилось, ЕК будет внимательно следить за развитием событий. Речь идет о платежах, совершаемых из бюджета ЕС в рамках «Общей программы сельхозполитики» для поддержки фермеров. Эти средства, исходя из информации ЕК, предоставляются безвозмездно во всех странах ЕС тем фермерам, которые удовлетворяют определенным критериям.
Фермеры получают такие средства в основном в декабре, но могут запросить частичную выплату с середины октября. ЕК предложила увеличить лимит заранее выплачиваемых в октябре прямых платежей до 70% с нынешних 50%. А лимит заранее выплачиваемых средств на развитие сельхозместности увеличивается в связи с засухой до 85% с 75%. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом, страны ЕС должны будут представить заявки на изменение лимита выплачиваемой в октябре финансовой поддержки.
Деньги на прямые платежи поступают из бюджета ЕС, а на развитие — из бюджета ЕС и от соответствующей страны ЕС. В текущем финансовом году общий лимит прямых платежей для фермеров из всех государств Евросоюза, установленный в бюджете ЕС в рамках программы «Общей сельскохозяйственной политики», составляет 42,132 миллиарда евро, свидетельствуют материалы ЕК. В среднем, прямые платежи составляют порядка 270 евро на гектар. Лимит средств на развитие сельхозместности на 2018 год — 13,62 миллиарда евро.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение