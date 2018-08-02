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Российский стартап Dbrain привлек $8 млн от Bitfury Group и других инвесторов
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Российский стартап Dbrain привлек $8 млн от Bitfury Group и других инвесторов 

RB.ru 14 часов назад
Таким образом, общая сумма второго раунда инвестиций достигла $8 млн Ранее в начале 2018 года стартап привлек $2,5 млн, которые были направлены на создание альфа-версии блокчейн-платформы.
Также Bitfury и Dbrain договорились о стратегическом партнерстве по развитию приватного блокчейна Dbrain на базе фреймворка Bitfury — Exonum.
«Фреймворк Exonum идеально нам подходит, так как позволяет исключить пользовательскую комиссию, минимизировать нагрузку на публичный блокчейн и ускорить работу всех протоколов», — отметил сооснователь и глава Dbrain Дмитрий Мацкевич.
Bitfury Group работает в Северной Америке, Ближнем Востоке и Азии и планирует инвестировать в другие перспективные проекты в будущем.
В 2018 году сооснователь Bitfury Валерий Вавилов был включен в список самых богатых владельцев криптовалюты в мире по версии Forbes.
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