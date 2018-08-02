Штрафы на 2 млн руб выписали в Подмосковье за незаконное размещение рекламных конструкций

Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья назначили штрафы на общую сумму 2 миллиона рублей нарушителям, которые незаконно разместили рекламные конструкции или не следили за содержанием объявлений на них, сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева

«По итогам проверок выявлено и устранено около 80 нарушений правил благоустройства, связанных с установкой информационных носителей, а также размещения листовок, рекламы и прочих информационных объектов», — сказала Витушева.

Она также подчеркнула, что по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области получены разрешения на установку, либо демонтированы 34 информационных объекта, с фасадов, ограждений и иных объектов благоустройства снято около 30 единиц рекламных объявлений, плакатов, листовок, очищены от загрязнения 12 носителей информации.

«За несоблюдение установленных областным законодательством правил размещения и содержания информационных носителей, нарушителям назначено 26 предупреждений, а также штрафы на сумму 2 миллиона рублей», — добавила Витушева.