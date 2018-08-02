Ещё
Штрафы на 2 млн руб выписали в Подмосковье за незаконное размещение рекламных конструкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Штрафы на 2 млн руб выписали в Подмосковье за незаконное размещение рекламных конструкций 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья назначили штрафы на общую сумму 2 миллиона рублей нарушителям, которые незаконно разместили рекламные конструкции или не следили за содержанием объявлений на них, сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
«По итогам проверок выявлено и устранено около 80 нарушений правил благоустройства, связанных с установкой информационных носителей, а также размещения листовок, рекламы и прочих информационных объектов», — сказала Витушева.
Она также подчеркнула, что по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области получены разрешения на установку, либо демонтированы 34 информационных объекта, с фасадов, ограждений и иных объектов благоустройства снято около 30 единиц рекламных объявлений, плакатов, листовок, очищены от загрязнения 12 носителей информации.
«За несоблюдение установленных областным законодательством правил размещения и содержания информационных носителей, нарушителям назначено 26 предупреждений, а также штрафы на сумму 2 миллиона рублей», — добавила Витушева.
РИАМО: последние новости
Кабмин вернул в Минздрав РФ законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным Строительство крупной молочной фермы начнется в ближайшее время в Зарайске Ветеринары Жуковского чипировали бездомных животных в рамках благотворительной акции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение