В Калининграде на ремонт второго эстакадного моста выделят более 3 млн рублей

Мэрия Калининграда планирует выделить более 3 млн рублей на ремонт второго эстакадного моста. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта на проведение ремонта моста через реки Старая и Новая Преголя составляет 3 018 974 рубля, деньги выделят из бюджета города. Работы будут включать, в том числе, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство водоотвода, гидроизоляции проезжей части и бортовых камней, а также промывку ливневой канализации и покраску разрисованных граффити опор.

Подрядчика определят в конце августа. Ремонт моста планируется завершить до 30 ноября.