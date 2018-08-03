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В Калининграде на ремонт второго эстакадного моста выделят более 3 млн рублей
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В Калининграде на ремонт второго эстакадного моста выделят более 3 млн рублей 

Клопс.Ru 22 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Мэрия Калининграда планирует выделить более 3 млн рублей на ремонт второго эстакадного моста. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта на проведение ремонта моста через реки Старая и Новая Преголя составляет 3 018 974 рубля, деньги выделят из бюджета города. Работы будут включать, в том числе, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство водоотвода, гидроизоляции проезжей части и бортовых камней, а также промывку ливневой канализации и покраску разрисованных граффити опор.
Подрядчика определят в конце августа. Ремонт моста планируется завершить до 30 ноября.
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