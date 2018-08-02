Ещё
Суд признал банкротом типографию «Экстра-М» Дмитрия Ананьева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Суд признал банкротом типографию «Экстра-М» Дмитрия Ананьева 

Карельские вести 8 часов назад
Одна из крупнейших газетных типографий России АО «Полиграфический комплекс Экстра-М» признана банкротом по решению Арбитражного суда Московской области, пишут «Ведомости». В этой типографии печатаются сами «Ведомости», а также «Российская газета», «Правда», «Гудок», московская версия газеты «Metro».
Типография «Экстра-М» принадлежит бывшему совладельцу «Промсвязьбанка» Дмитрию Ананьеву. После того, как ЦБ забрал банк на санацию, Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили активы, последнему достались финансовые и медийные, а также девелоперская группа ПСН.
По информации «Ведомостей», Ананьев нанял людей, которые должны были продать типографию и ПСН либо обанкротить. Покупатели не нашлись.
Источник
Карельские вести: последние новости
«Россети» получили 42,3 миллиарда рублей прибыли в первом полугодии Хотим как в Дании Еврокомиссия выделит грант на пять миллионов евро для проекта TANAP
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение