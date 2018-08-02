Суд признал банкротом типографию «Экстра-М» Дмитрия Ананьева

Одна из крупнейших газетных типографий России АО «Полиграфический комплекс Экстра-М» признана банкротом по решению Арбитражного суда Московской области, пишут «Ведомости» . В этой типографии печатаются сами «Ведомости», а также « Российская газета », «Правда», «Гудок», московская версия газеты «Metro»

Типография «Экстра-М» принадлежит бывшему совладельцу «Промсвязьбанка» Дмитрию Ананьеву . После того, как ЦБ забрал банк на санацию, Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили активы, последнему достались финансовые и медийные, а также девелоперская группа ПСН.

По информации «Ведомостей», Ананьев нанял людей, которые должны были продать типографию и ПСН либо обанкротить. Покупатели не нашлись.

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