Заморожены активы известного на Дальнем Востоке рыбодобывающего холдинга

Высокий суд Лондона заморозил на $350 млн активы рыбодобывающего холдинга «Норебо», основателем которого считается Виталий Орлов . Сделано это было в рамках спора с другим предпринимателем — Александром Тугушевым. У обоих бизнесменов давний конфликт по поводу принадлежности доли в «Норебо».

По данным Forbes, «Норебо» сегодня является крупнейшим держателем квот в рыбной отрасли России — 437,8 тыс. тонн. Данный холдинг начинался с мурманской компании «Карат» и норвежской Ocean Trawlers, у истоков которых стояли Виталий Орлов, Магнус Рот и Александр Тугушев. Ocean Trawlers поставляла российским рыбакам подержанные норвежские траулеры, а также выкупала у них улов. Сегодня в холдинг «Норебо» входят 14 рыбодобывающих компаний на северо-западе и Дальнем Востоке, а Виталий Орлов вошел в список Forbes (№ 124, состояние — $900 млн в рейтинге-2018).

Скупка активов Орловым началась в 2011 г. и с Приморья. Именно тогда экс-губернатор края Сергей Дарькин решил распрощаться за $50 млн с «Ролизом», компанией, «сделавшей» его имя нарицательным. В ноябре 2011 г. Орлов приобрел и крупного игрока на Камчатке — компанию «Акрос». Почти сразу после этого был выкуплен «Мурманский траловый флот» (МТФ), а в последующие два года — и «Магадантралфлот», и «Восточный берег», и «Сахалин лизинг флот». На консолидацию всех активов, по некоторой информации, ушло более $500 млн В 2014 г. компания «Ролиз» была уличена в контроле иностранным собственником. «Совершенная ООО „Ролиз“ сделка по приобретению 100% акций ЗАО „Восточный берег“ в соответствии с законом № 57-ФЗ подлежала предварительному согласованию с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и, соответственно, требовала подачи в ФАС России ходатайства, предусмотренного статьей 8 закона № 57-ФЗ. Таким образом, ООО „Ролиз“ нарушило часть 1 статьи 8 Закона № 57-ФЗ, — говорится в постановлении УФАС по Приморскому краю. — Не представив соответствующее ходатайство, ООО „Ролиз“ совершило административное правонарушение. Из материалов дела следует и не опровергается заявителем, что ООО „Ролиз“ находится под косвенным контролем Виталия Орлова, который наряду с российским гражданством имеет гражданство Норвегии и не является налоговым резидентом РФ, что также подтверждается заявителем. Изложенное выше напрямую свидетельствует о том, что при применении и толковании норм закона № 57-ФЗ Виталий Орлов и ООО „Ролиз“ (в силу положений части 2 статьи 3 закона № 57-ФЗ) являются иностранными инвесторами».

Признав свою вину, «Ролиз» заплатил штраф в 500 тыс. руб. и более свои иностранные «корни» в судах не оспаривал.

В 2017 г. «Ролиз» подвергся реорганизации по типу выделения. Это позволило собственникам, сохраняя все текущие квоты и преференции, полноценно передислоцировать свои активы из Приморья в Камчатский край.