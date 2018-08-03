В Беломорском районе отремонтируют дороги на 12 миллионов рублей

Работы ведутся на дорогах «Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча», «Беломорск-Сумпосад-Колежма» и «Сумпосад-Воренжа». Специалисты компании «Технострой» начали приводить в нормативное состояние дороги «Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча», «Беломорск-Сумпосад-Колежма» и «Сумпосад-Воренжа», сообщает пресс-служба правительства региона. Дорожники займутся устройством выравнивающих слоев из щебеночно-песчаной и песчано-гравийной смеси, кюветов и труб, вырубкой кустарника. Стоимость работ в Беломорском районе — 11 849 816 руб. Работы ведутся за счет средств Дорожного фонда Карелии. По материалам: ptzgovorit.ru