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Названы сроки ввода мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
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Названы сроки ввода мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле 

Уральский меридиан 23 часа назад
Фото: Уральский меридиан
«Дорожная карта» по строительству новых объектов инфраструктуры для утилизации и переработки ТКО на территории Нижнего Тагила представлена в администрацию муниципалитета. Согласно концессионному соглашению — напомним оно было подписано между городом и «Облкоммунэнерго» в конце июня — за два года в Тагиле будут построены современный мусоросортировочный комплекс, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов и снегоплавильная станция.
— «Дорожная карта», которую мы разработали и представили в администрацию — это план мероприятий, где зафиксированы все основные этапы со сроками и нашими обязательствами на каждом из них. Сейчас администрация города передает нам земельные участки под строительство, сразу после этого мы приступаем к проектно-изыскательским работам. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на VI квартал 2020 года. Всего в проект будет инвестировано более 4 млрд 80 млн рублей, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Работы по строительству всех объектов будут идти параллельно. Сама застройка стартует в 2019 году после согласования проектной документации, ее государственной экспертизы и инженерной подготовки площадок.
— У всех участников процесса должно быть четкое понимание — что, когда, где и зачем будет происходить. «Дорожную карту» концессионер представил в установленные сроки, сейчас мы ее будем выносить на рабочую группу, и каждый приступает к реализации поставленных перед ним задач. Это социальный проект и от слаженной работы всей команды напрямую зависит результат, — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Реализация этого концессионного соглашения даст старт развитию целой отрасли переработки вторичного сырья. Опыт Нижнего Тагила уже планируют транслировать на другие территории — всего на Среднем Урале должно быть построено 12 межмуниципальных центров по обработке отходов. Концессия между муниципалитетом и коммунальным оператором заключена сроком на 29 лет — это один из первых крупных проектов в регионе по созданию необходимой инфраструктуры в новой схеме обращения с ТКО. Она стартует в Свердловской области с 1 ноября 2018 года.
Информация и фото пресс-службы АО «Облкоммунэнерго»
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