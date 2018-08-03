«Проект делали бизнесмены из 90-х». Почему агрохолдинг «Ариант» сопровождают неприятности?

Имидж ничто?

Одной из последних новостей, которая удивила медиасообщество, стало расформирование пресс-службы «Арианта». Не часто случается, когда крупный холдинг решается на такой шаг. Тем более, что «Ариант» время от времени появляется в новостях в связи с нарушением законодательства, а значит, вопрос репутации должен быть одним из приоритетных для него.

Тем не менее, факт остается фактом: пресс-служба была расформирована. При этом причины этого так и остались неизвестны. Уже бывший ее руководитель Роман Грибанов так и не дал внятного ответа, какая черная кошка пробежала между ним и его работодателем Александром Аристовым . «Такое решение принял собственник, после чего нас известили. Мы решение не вправе комментировать. Так что открыты для новых предложений», — скупо поделился Роман Грибанов своим отношением к произошедшему. При этом, по слухам, бывший пресс-секретарь получил не всю причитающуюся ему зарплату.

Как сообщали СМИ, на конец июня этого года сделка находилась на стадии обсуждения. В самом «Арианте» официально опровергали эту информацию. «Ариант» не продается и не покупается», — заверила уже бывшая сотрудница расформированной пресс-службы компании Ольга Назарова

К этому стоит добавить, что впервые за долгое время в рейтинге журнала Forbes 200 богатейших людей страны не оказалось совладельцев челябинского электрометаллургического комбината и агрохолдинга «Ариант» Юрия Антипова и Александра Аристова, что тоже косвенно свидетельствует не о самом лучшем положении их дел.

Антисанитария на производстве и в магазинах

Бренд «Ариант» не в первый раз звучит в связи с нарушениями в области санитарии и экологии. Например, в конце прошлого года специалисты Роспотребнадзора проверили магазин «Арианта» в городе Ревде Свердловской области. Они пришли к выводу, что мясная продукция из этого магазина может угрожать здоровью потребителей.

Например, были нарушены правила хранения мясной продукции, в том числе температурный режим. Сырое мясо резали и взвешивали там же, где и готовую мясную продукцию. Один случай особо поразил инспекторов: в охлажденной корейке было вдвое превышено допустимое содержание микроорганизмов. Всего было выявлено семь нарушений.

Кроме того, инспекторы пришли на производство «Арианта» и обнаружили там 30 нарушений. Например, не было нужного количества помещений для безопасного производства продукции. В результате этого не были созданы условия для обработки кишок, используемых для производства колбасок. Их обрабатывали в помещении, где отсутствовала подводка проточной воды.

Далее, крупы, которые предназначались для производства мясных консервов, тоже не промывались в проточной воде. Подготовка круп шла лишь в китайке, это специальная тележка-чан. Они также не подвергались предварительной обработке на специальном сепараторе для удаления ненужных примесей.

И это далеко не редкий случай нарушения законодательства со стороны «Арианта». И он касается не только санитарных или экологических норм. Например, менее года назад челябинские антимонопольщики обнаружили нарушение условий отбора поставщиков в торговую сеть «Ариант». Они поняли это, проанализировав анкету на сайте холдинга, которую предлагалось заполнить потенциальным поставщикам. В антимонопольной службе пришли к выводу, что вопросы анкеты вводят поставщиков в заблуждение относительно реальных потребностей торговой сети.

Сибирь оказалась не по зубам

Весной этого года пришли плохие новости о делах «Арианта» из Сибири. Так, холдинг закрыл сеть своих магазинов в Новосибирске. А еще ранее, в конце 2017 года, компания свернула свою деятельность в Кемерове. По словам местных игроков, такой финал стал результатом слабых конкурентных позиций.

Как отметил управляющий партнер «Прайсфлоу» Максим Сапухин, сейчас в отрасли наблюдается снижение спроса и усиление конкуренции среди федеральных и локальных игроков. В Новосибирске же «Ариант» не относился ни к одной из этих групп, поэтому уход стал закономерным.

А руководитель по маркетингу фермерского кооператива «Калина-Малина» Андрей Шавнев отметил, что «Ариант» нанимал не самый лучший персонал, никак не обозначал свои уникальные позиции и в целом у него был невнятный маркетинг. Он заявил, что, по его ощущению, «проект делали бизнесмены из 90-х, просто понатыкав торговых точек везде, где только можно». По его мнению, в наше время такой подход не работает: «Сегодня покупатель — умный, интересующийся, он постоянно в поисках чего-то нового и интересного».

Также в конце прошлого года «Ариант» остановил строительство агрокомплекса в Кемеровской области. Предполагалось там построить свинокомплекс «Ариант Сибирь» на 270 тыс. голов и мощностью 45 тыс. т мяса в год. Но планы пока так и не реализованы. Как рассказали в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, весь прошлый год компания не вела строительные и монтажные работы, и когда именно она их возобновит, непонятно. Одной из основных причин остановки строительства стали изменения в ветеринарном законодательстве, пояснили в администрации региона. С момента запуска строительства появились новые требования к животноводческим помещениям, а также ужесточились экологические требования к животноводческим комплексам в целом. Чтобы продолжить строительство, нужен новый проект.

Так или иначе, но последний год принес несколько неприятных событий в бизнес агрохолдинга. Мы будем следить за его работой.