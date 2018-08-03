«Проект делали бизнесмены из 90-х». Почему агрохолдинг «Ариант» сопровождают неприятности? 

Имидж ничто?
Одной из последних новостей, которая удивила медиасообщество, стало расформирование пресс-службы «Арианта». Не часто случается, когда крупный холдинг решается на такой шаг. Тем более, что «Ариант» время от времени появляется в новостях в связи с нарушением законодательства, а значит, вопрос репутации должен быть одним из приоритетных для него.
Тем не менее, факт остается фактом: пресс-служба была расформирована. При этом причины этого так и остались неизвестны. Уже бывший ее руководитель Роман Грибанов так и не дал внятного ответа, какая черная кошка пробежала между ним и его работодателем Александром Аристовым. «Такое решение принял собственник, после чего нас известили. Мы решение не вправе комментировать. Так что открыты для новых предложений», — скупо поделился Роман Грибанов своим отношением к произошедшему. При этом, по слухам, бывший пресс-секретарь получил не всю причитающуюся ему зарплату.
Незадолго до этого события в СМИ прошел неприятный слух для владельца «Арианта». Так, сообщалось со ссылкой на неустановленные источники, что на «Ариант» претендует крупный федеральный агрохолдинг «Мираторг». Напомним, что владельцев этой компании называют родственниками жены премьер-министра Дмитрия Медведева. Ей владеют Виктор и Александр Линники, девичья фамилия Светланы Медведевой тоже Линник. Но, как бы то ни было, «Мираторг», судя по всему, имеет серьезную административную поддержку, которая может послужить надежным подспорьем в случае поглощения других компаний.
Как сообщали СМИ, на конец июня этого года сделка находилась на стадии обсуждения. В самом «Арианте» официально опровергали эту информацию. «Ариант» не продается и не покупается», — заверила уже бывшая сотрудница расформированной пресс-службы компании Ольга Назарова.
К этому стоит добавить, что впервые за долгое время в рейтинге журнала Forbes 200 богатейших людей страны не оказалось совладельцев челябинского электрометаллургического комбината и агрохолдинга «Ариант» Юрия Антипова и Александра Аристова, что тоже косвенно свидетельствует не о самом лучшем положении их дел.
Антисанитария на производстве и в магазинах
Бренд «Ариант» не в первый раз звучит в связи с нарушениями в области санитарии и экологии. Например, в конце прошлого года специалисты Роспотребнадзора проверили магазин «Арианта» в городе Ревде Свердловской области. Они пришли к выводу, что мясная продукция из этого магазина может угрожать здоровью потребителей.
Например, были нарушены правила хранения мясной продукции, в том числе температурный режим. Сырое мясо резали и взвешивали там же, где и готовую мясную продукцию. Один случай особо поразил инспекторов: в охлажденной корейке было вдвое превышено допустимое содержание микроорганизмов. Всего было выявлено семь нарушений.
Кроме того, инспекторы пришли на производство «Арианта» и обнаружили там 30 нарушений. Например, не было нужного количества помещений для безопасного производства продукции. В результате этого не были созданы условия для обработки кишок, используемых для производства колбасок. Их обрабатывали в помещении, где отсутствовала подводка проточной воды.
Далее, крупы, которые предназначались для производства мясных консервов, тоже не промывались в проточной воде. Подготовка круп шла лишь в китайке, это специальная тележка-чан. Они также не подвергались предварительной обработке на специальном сепараторе для удаления ненужных примесей.
И это далеко не редкий случай нарушения законодательства со стороны «Арианта». И он касается не только санитарных или экологических норм. Например, менее года назад челябинские антимонопольщики обнаружили нарушение условий отбора поставщиков в торговую сеть «Ариант». Они поняли это, проанализировав анкету на сайте холдинга, которую предлагалось заполнить потенциальным поставщикам. В антимонопольной службе пришли к выводу, что вопросы анкеты вводят поставщиков в заблуждение относительно реальных потребностей торговой сети.
Сибирь оказалась не по зубам
Весной этого года пришли плохие новости о делах «Арианта» из Сибири. Так, холдинг закрыл сеть своих магазинов в Новосибирске. А еще ранее, в конце 2017 года, компания свернула свою деятельность в Кемерове. По словам местных игроков, такой финал стал результатом слабых конкурентных позиций.
Как отметил управляющий партнер «Прайсфлоу» Максим Сапухин, сейчас в отрасли наблюдается снижение спроса и усиление конкуренции среди федеральных и локальных игроков. В Новосибирске же «Ариант» не относился ни к одной из этих групп, поэтому уход стал закономерным.
А руководитель по маркетингу фермерского кооператива «Калина-Малина» Андрей Шавнев отметил, что «Ариант» нанимал не самый лучший персонал, никак не обозначал свои уникальные позиции и в целом у него был невнятный маркетинг. Он заявил, что, по его ощущению, «проект делали бизнесмены из 90-х, просто понатыкав торговых точек везде, где только можно». По его мнению, в наше время такой подход не работает: «Сегодня покупатель — умный, интересующийся, он постоянно в поисках чего-то нового и интересного».
Также в конце прошлого года «Ариант» остановил строительство агрокомплекса в Кемеровской области. Предполагалось там построить свинокомплекс «Ариант Сибирь» на 270 тыс. голов и мощностью 45 тыс. т мяса в год. Но планы пока так и не реализованы. Как рассказали в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, весь прошлый год компания не вела строительные и монтажные работы, и когда именно она их возобновит, непонятно. Одной из основных причин остановки строительства стали изменения в ветеринарном законодательстве, пояснили в администрации региона. С момента запуска строительства появились новые требования к животноводческим помещениям, а также ужесточились экологические требования к животноводческим комплексам в целом. Чтобы продолжить строительство, нужен новый проект.
Так или иначе, но последний год принес несколько неприятных событий в бизнес агрохолдинга. Мы будем следить за его работой.