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АФК «Система» с другими инвесторами вложила $15 млн в сервис доставки еды Faaso’s
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АФК «Система» с другими инвесторами вложила $15 млн в сервис доставки еды Faaso’s 

RB.ru 23 часа назад
Фото: RB.ru
Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что в раунде помимо Sistema Asia Fund участвовали фонд Леонида Богуславского Ru-net Holdings, а также фонды Sequoia Capital India, Lightbox и Evolvence India.
Источник, близкий к Sistema Asia Fund, знает, что фонд вложил в Faaso’s около $4 млн Столько же вложил Evolvence — $4 млн Ru-net уже не первый раз вкладывается в Faaso’s, с 2015 года фонд инвестировал в проект более $10 млн Пул новых инвесторов мог получить в стартапе до блокирующего пакета.
Партнер Sistema Asia Fund Advisory Кирилл Кожевников ожидает, что Faaso’s через 2-3 года проведет местное IPO, а в перспективе и международное. Представитель Evolvence рассчитывает, что Faaso’s станет крупнейшей ресторанной компанией в Индии.
Faaso’s создана в 2011 году двумя местными предпринимателями. Компания владеет крупнейшей в мире сетью кухонь (170 в 26 городах) и управляет несколькими ресторанными брендами. Faaso’s планирует в 2018 году довести выручку до $50 млн, а в 2019 году выйти в прибыль.
Sistema Asia Fund создана в 2015 году специально для инвестирования в проекты из Индии и стран Юго-Восточной Азии.
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