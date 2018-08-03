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Челябинская область рассчитывает собрать более двух миллионов тонн зерна
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Челябинская область рассчитывает собрать более двух миллионов тонн зерна 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг — РИА Новости. Челябинская область рассчитывает в текущем году собрать более 2 миллионов тонн зерна в том случае, если будет хорошая погода, сообщил губернатор Борис Дубровский.
В Челябинске состоялось заседание совета по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО, в котором приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Моисеев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, представители агропромышленного комплекса Урала.
"За последние 5 лет объемы сельскохозяйственного производства в регионе удвоились и достигли 126 миллиардов рублей… На сегодняшний день общая площадь посевных превысила 1,9 миллиона гектаров. Плановые назначения по уборке зерновых — порядка 1,7 миллиона тонн. Но если будут хорошие погодные условия, потенциал региона вполне позволяет собирать более 2 миллионов тонн", — цитирует пресс-служба слова Дубровского, открывшего заседание совета.
По его словам, правительство Челябинской области реализует комплекс программ, направленных на поддержку предприятий агропромышленного комплекса. Годовой объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей превышает 4 миллиарда рублей, добавил губернатор.
Моисеев также отметил большой потенциал Челябинской области. По его словам, в регионе не только хорошо развиты растениеводство и животноводство, но есть успехи в сельхозмашиностроении. Это устойчивый субъект в агропромышленном направлении, заметил он.
Как добавил замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков, в регионе задача по увеличению производства зерновых культур решается на протяжении нескольких последних лет. Так, в прошлом году в области был собран рекордный урожай — 2,3 миллиона тонн зерна. Также впервые ввоз зерна сократился до 460 тысяч тонн (2016 год — 837 тысяч тонн), при этом вывоз составил 168 тысяч тонн, а прогнозируемый вывоз на 2018 год составляет порядка 140 тысяч тонн, сказал он.
По данным минсельхоза Челябинской области, сбор зерновых культур в регионе с 2012 года увеличен более, чем в три раза. Так, в 2017 году было собрано 2,3 миллиона тонн зерна — это самый большой урожай за последние 25 лет.
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