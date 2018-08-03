Омичам предложили работу в «Газпром»

Работодатель ООО «СПГ Газпром Санкт-Петербург» встретился с бедующими работниками.

На днях в Информационном центре службы занятости Омской области прошла встреча представителей ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» с соискателями. Они рассказали омичам об открытии нового предприятия в Ленинградской области мощностью 10 млн тонн сжиженного природного газа.

— Завод будет запущен летом 2019 года, сейчас мы занимаемся подбором специалистов. Работа не предусматривает вахтовый метод работы, поэтому мы компенсируем будущим работникам компании затраты на переезд и съем жилья. А в дальнейшем в городе Выборг мы планируем построить многоквартирный дом для сотрудников, приобрести квартиры можно будет по льготной ипотеке", — рассказал соискателям заместитель генерального директора по управлению персоналом и общими вопросами ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Табачук.

СПГ ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» является дочерним обществом ПАО «Газпром» . Оно создано для реализации проекта по проектированию, строительству и эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области.

На сегодняшний день, как сообщает информационный центр службы занятости, для омичей открыты много вакансий такие, как машинист компрессорных установок, оператор технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор товарный и другие.

Фото: Информационный центр службы занятости Омской области