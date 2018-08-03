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Омичам предложили работу в «Газпром»
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Омичам предложили работу в «Газпром» 

Пульс Live 21 час назад
Работодатель ООО «СПГ Газпром Санкт-Петербург» встретился с бедующими работниками.
На днях в Информационном центре службы занятости Омской области прошла встреча представителей ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» с соискателями. Они рассказали омичам об открытии нового предприятия в Ленинградской области мощностью 10 млн тонн сжиженного природного газа.
— Завод будет запущен летом 2019 года, сейчас мы занимаемся подбором специалистов. Работа не предусматривает вахтовый метод работы, поэтому мы компенсируем будущим работникам компании затраты на переезд и съем жилья. А в дальнейшем в городе Выборг мы планируем построить многоквартирный дом для сотрудников, приобрести квартиры можно будет по льготной ипотеке", — рассказал соискателям заместитель генерального директора по управлению персоналом и общими вопросами ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Табачук.
СПГ ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» является дочерним обществом ПАО «Газпром». Оно создано для реализации проекта по проектированию, строительству и эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области.
На сегодняшний день, как сообщает информационный центр службы занятости, для омичей открыты много вакансий такие, как машинист компрессорных установок, оператор технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор товарный и другие.
Автор: Мария Исаева
Фото: Информационный центр службы занятости Омской области
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