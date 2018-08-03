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Китайский издатель примет меры против онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo из-за продажи пиратских книг
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Китайский издатель примет меры против онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo из-за продажи пиратских книг 

ИА Синьхуа 21 час назад
Пекин, 3 августа /Синьхуа/ — Издательство «Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ» /"Народная литература"/ объявило, что оно подаст иск против онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo из-за продажи пиратских книг.
Большое количество книг, обнаруженных на платформе, ущемляло законные права и интересы издателей. В их число вошли книги «Красная звезда над Китаем», «Великий поход», «Осажденная крепость», «Сон в красном тереме», «Троецарствие», «Путешествие на Запад» и серия книг «Гарри Поттер».
Издательство сообщило, что большая часть пиратских книг была продана со скидкой более 50 процентов, что намного ниже самой высокой скидки, предлагаемой издательством.
По словам издательства, к 27 июля более 100 тыс. пиратских копий «Красной Звезды над Китаем» были проданы на Pinduoduo, а также более 50 тыс. пиратских копий «Великого похода» и более 50 тыс. томов из серии "Гарри Поттер".
Госуправление по регулированию рынка /ГУРР/ КНР в четверг приказало местным регуляторам рынка бороться с производством и продажей контрафактной и фальсифицированной продукции после того, как предполагаемые нарушения Pinduoduo вызвали горячую дискуссию.
Платформа Pinduoduo была создана в 2015 году в Шанхае, сейчас она насчитывает свыше 300 млн активных пользователей. Она продает товары со скидками, объединяя в себе функции социальной сети и онлайн-шопинга. 26 июля 2018 года компания дебютировала на фондовой бирже Nasdaq. -0-
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