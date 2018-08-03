Совет при полпреде президента РФ в УрФО обсудил в Челябинске вопросы продбезопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. / ТАСС /. Совет по экономической политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе рассмотрел вопросы обеспечения продовольственной безопасности, рынка зерна, экспортного потенциала, а также подготовку к уборочной кампании. Об этом по итогам совещания сообщили сегодня в управлении пресс-службы и информации губернатора Челябинской области.

"Для Челябинской области АПК — одна из ключевых точек экономического роста. За последние годы сказался эффект импортозамещения, а также выход на проектную мощность крупных инвестпроектов. За последние пять лет объемы сельскохозяйственного производства в регионе удвоились и достигли 126 млрд рублей", — отметил губернатор Борис Дубровский , открывая заседание Совета. Глава региона добавил, что для региона особенно актуален рынок зерна, прежде всего зарубежный. С прошлого года начались поставки зерновой продукции в Китай. На сегодняшний день общая площадь посевных превысила 1,9 млн гектаров. Плановые назначения по уборке зерновых — порядка 1,7 млн тонн. «Если будут хорошие погодные условия — потенциал региона вполне позволяет собирать более 2 млн тонн», — добавил Дубровский.

По его словам, правительство Челябинской области реализует комплекс программ, направленных на поддержку предприятий АПК. Годовой объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей превышает 4 млрд рублей.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев отметил большой потенциал Челябинской области. По его словам, в регионе не только хорошо развиты растениеводство и животноводство, но есть успехи в сельхозмашиностроении. Это устойчивый субъект в агропромышленном направлении. Он также сообщил о планируемых мерах господдержки и приоритетных задачах, которые ставит правительство РФ агропромышленному комплексу. «Сегодня валовый объем зерна, производимого в УрФО, составляет 5% от всего объема, произведённого в России. Перед нами стоит задача увеличить этот показатель, в том числе, за счет вовлечения в оборот залежных земель. Всем субъектам необходимо сконцентрировать усилия на консолидации земель, на поиске и привлечение к сотрудничеству крупных агропромышленных холдингов и компаний», — отметил Моисеев.

По словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева , ситуация на рынке зерна складывается таким образом, что его цена будет только расти. Сегодня тонна пшеницы третьего класса стоит порядка 11 тысяч рублей. И это не предел, так как прогнозная урожайность в текущем году на 7 ц/га ниже прошлогодней. В Минсельхозе РФ считают, что в 2018 году удастся собрать около 100 млн тонн хлеба.

В управлении отметили, что весомая доля южноуральской продукции вывозится в другие регионы России и за рубеж. Постоянные поставки продуктов питания, произведенные южноуральскими предприятиями, осуществляются в Китай, Израиль, Иорданию, США, Объединенные Арабские Эмираты.