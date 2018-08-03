В Башкирии экс-главу Макаровского сельсовета оштрафовали на полмиллиона

В Башкирии бывший глава Макаровского сельского совета заплатит 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение. Как сообщает ToDay News Ufa, в 2010 году чиновник издал постановление, благодаря которому его супруга оформила право собственности на 26 соток земли, стоимостью около 300 тысяч рублей. Кроме того, женщина фиктивно была трудоустроена в сельскую администрацию, ее обязанности все это время выполнял другой человек. За полтора года супруга экс-главы сельсовета получила более 200 тысяч рублей.

Чиновника обязали возместить государству 500 тысяч рублей.