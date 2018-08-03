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В Башкирии экс-главу Макаровского сельсовета оштрафовали на полмиллиона
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В Башкирии экс-главу Макаровского сельсовета оштрафовали на полмиллиона 

РИА «ФедералПресс» 20 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Башкирии бывший глава Макаровского сельского совета заплатит 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение. Как сообщает ToDay News Ufa, в 2010 году чиновник издал постановление, благодаря которому его супруга оформила право собственности на 26 соток земли, стоимостью около 300 тысяч рублей. Кроме того, женщина фиктивно была трудоустроена в сельскую администрацию, ее обязанности все это время выполнял другой человек. За полтора года супруга экс-главы сельсовета получила более 200 тысяч рублей.
Чиновника обязали возместить государству 500 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Бакалинском районе глава Староматинского сельсовета Ирина Максимова предстанет перед судом за махинации с землей. В 2013 году чиновница посодействовала мужу одноклассницы в незаконном приобретении земли: она выдала ему поддельную выписку из похозяйственной книги, в которой закреплялось его право на участок площадью 30 соток в центре д. Дубровка
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