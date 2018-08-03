Минсельхоз: Через 7 лет аграрии разбогатеют, а в каждом районе молодым специалистам построят по 1,5 квартиры

Сегодня на комиссии по аграрным вопросам Общественной палаты области обсудили нововведения, которые ожидают саратовских фермеров в части предоставления господдержки.

"В области намечено перевести с 2019 года на механизмы программного управления пять государственных программ. Необходимые изменения в перечень государственных программ уже внесены", — сообщила заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Кадникова, добавив, что в этот список вошла и пилотная региональная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области». Ее реализация будет происходить вплоть до 2025 года.

Ожидается, что в результате нововведений индекс инвестиций в сельское хозяйство составит 106,4%, а средний ежемесячный заработок сельских тружеников возрастет до 22 тысяч рублей.

"Эта программа объединяет в одну все программы, которые до этого были. Теперь стратегия развития Саратовской области и программа развития агропромышленного комплекса ставят горизонты перед районами, хозяйствами для определённого развития. А уже тогда район или хозяйство берет на себя определённые планы на ближайшие семь лет", — объяснил во вступительном слове председатель комиссии Александр Качанов.

За семь лет реализации пилотной программы на её финансирование будет направлено 5 миллиардов 61 миллион рублей из областного и 14 миллиардов 783 миллиона из федерального бюджетов.

"Эта программа ущербная какая-то. Начнём даже с зарплаты. Двадцать две тысячи — это вообще ни о чем. Мы ставим на будущее такие задачи — ну извините", — раскритиковал министерские планы Владимир Архипов

"На 600 рублей у нас идёт рост зарплаты и благосостояния людей в агропромышленном комплексе", — с удивлением подсчитал Александр Качанов.

"У нас на 1 января 2018 года зарплата средняя сложилась 16 тысяч 500 рублей. Ориентир на этот год мы ставим 18 тысяч. Конечно, по сравнению с другими отраслями экономики и другими регионами это ниже. Но надо задачи ставить такие, которые мы можем достигнуть", — попыталась оправдаться Наталья Кадникова.

Однако, недоумение общественников вызвали и другие положения программы, и они призвали чиновницу не противоречить действующим российским законам.

"За семь лет каждый район должен построить по полторы квартиры. А у нас жесточайший вопрос с кадрами на селе. Нужно дать поручение финансистам — ну цифры должны быть реальными хотя бы", — возмутился Александр Качанов.

"Никакого удовлетворения не вызывают те меры, которые здесь прописаны. Про зарплату — это просто казус какой-то. Мы ставим цели, чтобы мы, саратовцы, с голода не умерли? Да Вы что? Мы скоро будем воронежское молоко пить, что и сейчас уже есть. Сколько времени Вы потратили на свою программу?" — поинтересовался Александр Степанов

"С февраля началась разработка", — ответила Наталья Кадникова.

В свою очередь, Араик Косян проинформировал чиновницу об абсолютной неэффективности уже действующей программы господдержки и развития сельских территорий на примере отдельно взятого населенного пункта в Краснокутском районе. По наблюдениям общественника, за последние три года на селе не произошло никаких изменений: там по-прежнему отсутствуют ФАП, чистая вода, связь и дороги, что не позволяет привлечь на работу молодых специалистов.

"Они когда приезжают, видят, что это край света, который никому не нужен. Я не знаю, как зимой у них детей рожают, потому что дороги никто не чистит. А в магазинах тетрадки лежат и в них написаны долги людей. Тракторист падает с трактора, ему руку некому перевязать", — рассказал об особенностях сельской действительности Косян.