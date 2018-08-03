В РФ предлагают давать статус налогового резидента всем желающим 

Предоставлять статус налогового резидента России всем желающим предложил центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково». Для этого по его замыслу достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта, на который ссылаются "Ведомости". Проект направлен в правительство, уточнил участник группы.
В Минфин проект не поступал, передал через представителя директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, уточнив, что такие предложения Минфин не поддерживает. В Минэкономразвития такие предложения также не поступали, говорит его представитель. Некоторым чиновникам финансово-экономического блока идея нравится, пишет газета., рассказали два федеральных чиновника.
Сейчас российское налоговое резидентство получает тот, кто провел в стране более 183 дней в году.
Российская ставка НДФЛ 13% — одна из самых низких в мире, что может создать высокий спрос на местное резидентство, в том числе у высокооплачиваемых специалистов из сферы IT, уверены авторы законопроекта.
Юристы и предприниматели к идее отнеслись неоднозначно. Инструмент, возможно, будет интересен тем, кто способен работать удаленно, говорит вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров. Но если у человека есть центр жизненных интересов в другой стране, он может столкнуться с претензиями ее налоговиков, предупреждает он.
Такой критерий при определении налогового резидентства использует большинство стран, отмечает партнер International Tax Associates B. V. Рустам Вахитов. Они не освободят от налогов человека только потому, что тот получил резидентство еще и в России, в итоге выплата налога станет головной болью, предупреждает он. Часто для признания резидентом и доначисления местных налогов на доход достаточно проживания семьи за рубежом, обучения детей в школе, наличия недвижимости и др., говорит старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов.