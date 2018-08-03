В РФ предлагают давать статус налогового резидента всем желающим

Предоставлять статус налогового резидента России всем желающим предложил центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково» . Для этого по его замыслу достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта, на который ссылаются "Ведомости" . Проект направлен в правительство, уточнил участник группы.

Минфин проект не поступал, передал через представителя директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов , уточнив, что такие предложения Минфин не поддерживает. В Минэкономразвития такие предложения также не поступали, говорит его представитель. Некоторым чиновникам финансово-экономического блока идея нравится, пишет газета., рассказали два федеральных чиновника.

Сейчас российское налоговое резидентство получает тот, кто провел в стране более 183 дней в году.

Российская ставка НДФЛ 13% — одна из самых низких в мире, что может создать высокий спрос на местное резидентство, в том числе у высокооплачиваемых специалистов из сферы IT, уверены авторы законопроекта.

Юристы и предприниматели к идее отнеслись неоднозначно. Инструмент, возможно, будет интересен тем, кто способен работать удаленно, говорит вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров . Но если у человека есть центр жизненных интересов в другой стране, он может столкнуться с претензиями ее налоговиков, предупреждает он.