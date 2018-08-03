Постричься и перекусить. Сколько аптек обслуживают барнаульцев?

Всем памятна фраза из книги «12 стульев»: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий… » Порой кажется, что краевой центр в чём-то напоминает этот уездный город — только вместо похоронных бюро в Барнауле широко представлены аптеки.

Именно аптеки, парикмахерские, а так же продуктовые магазины и торговые центры являются заметной частью городского пейзажа столицы Алтайского края. Сервис и торговля — локомотивы городской жизни. По крайней мере, такое ощущение складывается и у самих барнаульцев, и у гостей города. Так ли велико засилье аптек и парикмахерских решил выяснить АиФ-Алтай , обратившись к статистике.

По данным Алтайкрайстата, на 1 января 2018 года в Барнауле проживало 652171 человек. Ещё 44 тыс. граждан проживало в посёлках, входящих в городской округ. За год население города уменьшилось всего на тысячу человек, так что его демографические показатели можно назвать стабильными. К слову, женщин в Барнауле на 70 тысяч больше, чем мужчин.

Город занимает территорию почти в 94 тыс. гектар, так что на каждого жителя приходится около 13 соток условной земли — это вместе с дорогами, которых в Барнауле больше 2 тыс. километров. На каждого горожанина приходиться 3 метра какой-нибудь улицы или проезда. Живут барнаульцы, конечно, не на сотках, а в домах и квартирах. В среднем на каждого горожанина приходится 24 кв. метра жилой площади.

Одно лечебно-профилактическое учреждение приходится в городе на 1,6 тыс. жителей. Один детский садик или иное дошкольное учреждение приходится на 4,4 тыс. горожан, а посещает их каждый 18-ый горожанин. Один бассейн в городе приходится на 27 тыс. горожан, а спортивный зал — на 1,7 тыс. горожан. Всего в городе тысяча спортивных сооружений, так что для занятий физкультурой место найдётся каждому.

К культурной сфере барнаульцы тоже имеют возможность приобщиться — восемь городских парков, зоопарк, четыре больших музея и столько же театров. Один из 3,5 тыс. горожан является профессиональным актёром и служит в театре.

Но торговля горожанам ближе, чем спорт или культура. Один магазин розничной торговли в городе приходится на 311 барнаульцев. В том числе 327 аптек и аптечных киосков — одна точка по продаже лекарств на две тысячи жителей. Так же в городе действует 9 гипермакетов, 67 супермаркетов, 44 универмага, 342 минимаркета, 21 магазин-дискаунтер, 371 прочий продовольственный магазин и около тысячи павильонов и киосков. В год средний барнаулец на покупку продуктов тратит около 100 тыс. рублей — общая стоимость реализованных за прошлый год продуктовых товаров — 72 млрд рублей.

Из не продуктовых товаров значительная часть бюджета горожан уходит, прямо или опосредовано, на покупку топлива — в среднем каждый барнаулец, даже не имеющий машины, за год оставил на автозаправке 16 тыс. рублей.

А вот на питание вне дома средний барнаулец тратит в год всего около 1000 рублей. Хотя в его распоряжении 764 общедоступных столовых, ресторанов, кафе и баров.

Парикмахерских в Барнауле всё же больше, чем аптек — 579 — одна на 1,2 тыс. жителей. Стригутся, вероятно, барнаульцы чаще, чем лечатся. В два раза меньше в городе контор и киосков по ремонту обуви — 223 точки, ателье и того меньше — 165. Ритуальные услуги, популярные в городе N, в Барнауле оказывает всего 68 контор. В городе всего 36 фотоателье, зато 190 мест, где можно помыться — бани, сауны, душевые.