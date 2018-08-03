НК «Новый Поток» помогает восстановить старейший храм Оренбуржья

Нефтяная компания (НК) «Новый Поток» (up-stream дивизион ГК «Новый Поток») стала почетным гостем межрегионального литературного праздника, приуроченного к 275-летию Гавриила Романовича Державина. Мероприятие прошло в селе Державино, где находилось родовое имение знаменитого поэта.

НК была приглашена на праздник как активный участник масштабного проекта по восстановлению старейшего храма в Оренбургской области — Смоленской иконы Божией Матери, расположенного на территории имения.

В рамках праздника состоялись литературные чтения и божественная литургия. Кульминацией стало открытие в селе памятника Г. Р. Державину, который запечатлел поэта в один из значимых периодов его жизни — в форме министра юстиции.

"Поддержка социально значимых проектов является одним из приоритетных направлений деятельности нефтяной компании и всей Группы компаний «Новый Поток». Участие в восстановлении державинского храма — это вклад не только в увековечивание имени великого поэта, но и в сохранение культурного достояния всего Оренбуржья", — отметил президент НК «Новый Поток» Александр Белов

На торжественном мероприятии присутствовали вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов , первый заместитель министра культуры и внешних связей региона Алла Лигостаева, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий , глава Бузулукского района Николай Бантюков и другие почетные гости. Деятельность нефтяной компании была отмечена благодарственным письмом благотворительного фонда имени Г. Р. Державина, а также теплыми словами прихожан и жителей села.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, храм Смоленской иконы Божией Матери был открыт в конце XVIII века в родовом селе Державиных. По сведениям историков, строительство проходило под руководством самого Гавриила Романовича. Двери храма с момента его освещения были всегда открыты для прихожан, за исключением советского периода. К сожалению, за предшествующие годы памятник истории, получивший впоследствии статус объекта культурного наследия, значительно пострадал — была практически утеряна уникальная живопись, украшавшая внутреннее убранство с XIX — начала XX веков.

В 2016 году НК «Новый Поток» откликнулась на просьбу прихожан, администрации Бузулукского района и благотворительного фонда имени Г. Р. Державина об оказании финансовой помощи и выделила 3 миллиона рублей на ремонтные работы. Благодаря этим средствам было восстановлено и приспособлено под котельную одно из зданий исторической ограды, что позволило не прекращать функционирование объекта в зимой 2017-2018 годов и приступить к предварительному этапу реставрации храмовой живописи.