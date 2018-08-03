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Суд отклонил иск «Торпедо» по возвращению прав на эмблему клуба
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Суд отклонил иск «Торпедо» по возвращению прав на эмблему клуба 

Чемпионат.com 20 часов назад
Арбитражный суд Москвы принял решение отказать в иске московскому «Торпедо», который хотел признать незаконным договор о передаче прав на товарные знаки «Фонду развития, инноваций, культуры и спорта». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте суда.
2 ноября 2017 года Александр Тукманов, который являлся президентом «Торпедо», заключил договор с фондом об отчуждении исключительного права на товарные знаки московского клуба. Тогда передача прав по договору осуществлялась на безвозмездной основе.
«Торпедо» считает, что Тукманов являлся заинтересованным лицом в сделке, а безвозмездное отчуждение прав совершается в ущерб интересам команды.
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