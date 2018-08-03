Робот-аватар «Сбербанка» и обзор лучших карт с кэшбэком: главное в финтехе за неделю

Спешу-спешу с финтех-приветом к уважаемым читателям. Здравствуйте!

Что произошло?

«Сбербанк» представил робота Нику — наш ответ Софии? Говорят, что умеет «отвечать на вопросы собеседника и демонстрировать различные эмоции». На самом деле, это не совсем робот. Это — аватар.

MIT Technology Review выпустил исследование под названием How leading CDOs (Chief Data Officers) deliver top and bottom line results: обзор практик и софта управления большими данными и аналитикой проектов ведущими аналитиками. Там и про McKinsey, и про рисерчи IDC, и про сбор данных. За ссылку спасибо Денису Ефремову (Da Vinci Capital), автору @ProVenture.

Что думает о РФ генеральный директор Visa Альфред Келли? Как минимум, он считает так: «Уровень развития платежных технологий в России впечатляет… Я посетил много стран, в которых мы ведем бизнес, и если ранжировать их по степени развития инноваций, то Россию я бы расположил в первой десятке».

США планируют распространить национальную банковскую хартию на инновационные компании, предлагающие кредиты или онлайн-платежи. Эти фирмы смогут обходить государственные законы, которые в настоящее время регулируют большинство финансовых технологий и небанковских услуг. Подход был одобрен Министерством финансов страны.

VC рассказывает про особенности и инструменты для создания голосовых ассистентов — чат-ботов: «Рождается новый рынок, на котором бренды будут бороться за внимание клиентов. Компании, которые первыми интегрируются с голосовыми ассистентами, получат шанс стать новыми главными помощниками клиентов».

Что еще?

«Храни Деньги» составили свежий обзор карт с кэшбэком и процентом на остаток. На этот раз победила карта «Совкомбанка» , после нее идет ВТБ , и только потом « Тинькофф Банк » и «Билайн». Хотя, конечно, все сугубо индивидуально.

Евгений Власов рассказывает о том, как заняться майнингом с Comino: «Наши майнеры полностью адаптированы для домашнего применения. На­пример, его можно поставить рядом с кроватью, и он будет работать без шума и пыли. Кроме того, зимой майнер можно использовать как обогреватель».

А вот интересный материал о НДС. Екатерина Быркова на примере Великобритании рассказывает о том, что же произошло в этой стране после того, как там подняли НДС до 20%. Спойлер: ничего хорошего.

А теперь про пенсию. Точнее, о том, как на нее скопить. А если еще точнее, то это текст про то, как устроены пенсионные системы в разных странах, в том числе и в России. Ну и немного нативочки в конце.

Европейский комитет по экономическим и валютным вопросам выпустил доклад-анализ влияния цифровых валют на мировую экономику. Если коротко, то: «Цифровые валюты, также известные как „виртуальные валюты“ или „криптовалюты“, можно определить как „цифровой эквивалент стоимости, не выпущенный центральным банком, кредитным учреждением или институтом электронных денег, продукты которых в некоторых случаях также могут быть использованы в качестве альтернативы деньгам“.

Безопасность

Хакеры перешли на новый уровень — теперь они не заражают специализированные сайты для бухгалтеров, юристов и прочих специалистов, они сами создают полезный ресурс и поднимают его в топе. Тем самым за день им удается „срубить“ до 1,2 миллиона рублей.

Кстати, сразу читайте большой и полезный лонгрид о технологиях кибербезопасности. Возможности и перспективы: криптография, ИИ, блокчейн, токенизация, ЭЦП, защита движущейся цели, биометрия и так далее.

Ну, и материал основателя SecureKey Грега Вольфона. Где он рассказывает о том, чего ждать в будущем от идентификации пользователей, ведь пароли для хакеров уже не преграда, да и 2FA тоже не панацея.

Большое спасибо за чтение. Увидимся!

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