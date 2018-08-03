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Госинспекция проконтролирует бахчевые развалы Москвы до окончания сезона продаж
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Госинспекция проконтролирует бахчевые развалы Москвы до окончания сезона продаж 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
Точки продаж бахчевых культур в Москве контролируются Госинспекцией в течение всего сезона торговли, начиная с размещения объекта к 1 августа, до его демонтажа после 1 октября, говорится в сообщении Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
«Бахчевые развалы размещаются на основании схемы размещения, которая содержит адрес, вид, специализацию, размер площади места размещения и период размещения нестационарного торгового объекта. Торговые объекты со специализацией «Бахчевые развалы» выставляются ежегодно в период с 1 августа по 1 октября», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.
Он подчеркнул, что торговля бахчевыми культурами допустима только в специально отведенных местах. Несанкционированное размещение торговых точек будет расцениваться как нарушение и пресекаться. Контроль за размещением бахчевых развалов осуществляется в течение всего сезона.
По окончании периода продаж бахчевой развал следует разобрать и вывезти на хранение до следующего года. Госинспекция по недвижимости проведет проверку демонтажа конструкций после 1 октября.
Шогуров также добавил, что количество нарушений год от года снижается.
«Число нарушений требований к размещению нестационарных торговых объектов «Бахчевой развал» с 2016 года снизилось в два раза. Если в 2016 году в городе было выявлено 143 нарушения, то в 2017 зафиксировано только 74», — уточнил Шогуров.
За нарушения, допущенные при размещении нестационарных торговых объектов, в соответствии со статьей «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест» предусмотрены штрафы в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 10 тысяч — для должностных лиц и до 200 тысяч — для юридических.
В текущем году на территории Москвы запланировано к размещению 240 торговых площадок по продаже арбузов и дынь. Узнать, где поблизости находится торговая точка по продаже бахчевых культур можно на сайте префектуры соответствующего административного округа города Москвы.
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