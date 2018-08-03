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Власти Югры могут наложить санкции на «ЮТэйр»
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Власти Югры могут наложить санкции на «ЮТэйр» 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Появилась информация, что якобы правительство Югры, как один из акционеров авиакомпании «ЮТэйр», может наложить санкции на нее. Причиной являются слишком высокие тарифы на перевозки внутри региона и неготовность снижать их. Впрочем, некоторые собеседники издания утверждают, что санкции будут, но нескоро.
«По идее, у них есть время для выравнивания ситуации вплоть до 2024 года», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.
Комментарий: возможность санкций даже не рассматривается
Как пояснил корреспонденту «ФедералПресс» директор департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин, о каких-либо санкциях в отношении авиакомпании речь не идет.
«Сейчас возможность санкций для «ЮТэйра» даже не рассматривается», — заявил Анатолий Уткин.
Фото: pixabay.com
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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