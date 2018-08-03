Власти Югры могут наложить санкции на «ЮТэйр» 

Появилась информация, что якобы правительство Югры, как один из акционеров авиакомпании «ЮТэйр», может наложить санкции на нее. Причиной являются слишком высокие тарифы на перевозки внутри региона и неготовность снижать их. Впрочем, некоторые собеседники издания утверждают, что санкции будут, но нескоро.
«По идее, у них есть время для выравнивания ситуации вплоть до 2024 года», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.
Комментарий: возможность санкций даже не рассматривается
Как пояснил корреспонденту «ФедералПресс» директор департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин, о каких-либо санкциях в отношении авиакомпании речь не идет.
«Сейчас возможность санкций для «ЮТэйра» даже не рассматривается», — заявил Анатолий Уткин.
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