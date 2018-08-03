Власти Югры могут наложить санкции на «ЮТэйр»

Появилась информация, что якобы правительство Югры, как один из акционеров авиакомпании «ЮТэйр» , может наложить санкции на нее. Причиной являются слишком высокие тарифы на перевозки внутри региона и неготовность снижать их. Впрочем, некоторые собеседники издания утверждают, что санкции будут, но нескоро.

«По идее, у них есть время для выравнивания ситуации вплоть до 2024 года», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

Комментарий: возможность санкций даже не рассматривается

Как пояснил корреспонденту «ФедералПресс» директор департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин , о каких-либо санкциях в отношении авиакомпании речь не идет.

«Сейчас возможность санкций для «ЮТэйра» даже не рассматривается», — заявил Анатолий Уткин.

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