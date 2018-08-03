«Мелькомбинат 2018»: крупнейшие игроки мукомольно-крупяного рынка соберутся в Петергофе

Цель конференции — организовать пространство и дискуссию вокруг основных проблем и вопросов, которые волнуют сегодня представителей мукомольно-крупяной отрасли России.

В центре обсуждения:

— Мукомольно-крупяная промышленность: как перейти к росту.

— Экспорт: рост поставок муки и крупы за границу сможет улучшить ситуацию на внутреннем рынке.

— Технологии: переработка, производство, хранение и транспортировка.

— Современные методы оценки качества зерна и муки. Стандартизация. Улучшение качества муки.

Участники мероприятия обсудят безопасность и качество продукции, прогнозы и перспективы развития в секторе зерна, крупы и муки, новые возможности экспорта для российских производителей.

В конференции примут участие руководители и специалисты крупяных и мукомольных предприятий, хлебокомбинаты, организации, контролирующие безопасность качества зерна и зернопродуктов, производители российского и зарубежного оборудования, трейдеры, комбикормовые заводы.

Среди спикеров конференции: Евгений Ган, директор Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана; Елена Мелешкина , директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки»; Юрий Докукин, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге; Елена Дмитриевцева, заместитель начальника отдела контейнерных перевозок АО «РЖД Логистика»; Хамит Коксель, Президент Международной ассоциации по науке и технологии зерна (ICC).

Для Вас:

* Новый дискуссионный формат Конференции

* Приложение, в котором вы можете назначить встречу любому участнику мероприятия

* Онлайн трансляция

* Зона нетворкинга

Мероприятие пройдет в живописнейшем районе Санкт-Петербурга, расположенном на южном берегу Финского залива, «столице фонтанов» — городе Петергофе.

Регистрация и подробная информация на сайте https://sfm.events/melkombinat-2018