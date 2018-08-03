«Мелькомбинат 2018»: крупнейшие игроки мукомольно-крупяного рынка соберутся в Петергофе 

Цель конференции — организовать пространство и дискуссию вокруг основных проблем и вопросов, которые волнуют сегодня представителей мукомольно-крупяной отрасли России.
В центре обсуждения:
— Мукомольно-крупяная промышленность: как перейти к росту.
— Экспорт: рост поставок муки и крупы за границу сможет улучшить ситуацию на внутреннем рынке.
— Технологии: переработка, производство, хранение и транспортировка.
— Современные методы оценки качества зерна и муки. Стандартизация. Улучшение качества муки.
Участники мероприятия обсудят безопасность и качество продукции, прогнозы и перспективы развития в секторе зерна, крупы и муки, новые возможности экспорта для российских производителей.
В конференции примут участие руководители и специалисты крупяных и мукомольных предприятий, хлебокомбинаты, организации, контролирующие безопасность качества зерна и зернопродуктов, производители российского и зарубежного оборудования, трейдеры, комбикормовые заводы.
Среди спикеров конференции: Евгений Ган, директор Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана; Елена Мелешкина, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки»; Юрий Докукин, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге; Елена Дмитриевцева, заместитель начальника отдела контейнерных перевозок АО «РЖД Логистика»; Хамит Коксель, Президент Международной ассоциации по науке и технологии зерна (ICC).
Для Вас:
* Новый дискуссионный формат Конференции
* Приложение, в котором вы можете назначить встречу любому участнику мероприятия
* Онлайн трансляция
* Зона нетворкинга
Мероприятие пройдет в живописнейшем районе Санкт-Петербурга, расположенном на южном берегу Финского залива, «столице фонтанов» — городе Петергофе.
Регистрация и подробная информация на сайте https://sfm.events/melkombinat-2018