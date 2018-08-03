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Саратовцев призывают требовать от УК исключения платы за вывоз мусора из содержания жилья
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Саратовцев призывают требовать от УК исключения платы за вывоз мусора из содержания жилья 

САРАТОВ24 18 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Расходы на вывоз мусора до настоящего времени частично включались в графу «содержание жилья» в платежных поручениях. После перехода на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами управляющие компании, ТСЖ должны снизить размер платы за содержание жилья на стоимость данных расходов. При этом проведение собрания собственников жилья не требуется, и плата за сбор и вывоз мусора должна автоматически исключается из содержания жилья. Понятно, что УК вряд ли по доброй воле станут снижать расценки.
“К сожалению, слишком высока степень непорядочности в жилищно-коммунальной сфере”, — признал народный избранник Леонид Писной.
“Но этот процесс необходимо проконтролировать, вести разъяснительную работу с населением”, — призвал чиновников, депутатов и общественников спикер регпарламента Иван Кузьмин.
На несовершенство договоров, которые регоператор предлагает управляющим компаниям указала парламентарий Зинаида Самсонова. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов зачитал перечень обязанностей «Управления отходов», куда входит монтаж, демонтаж, техническое и санитарное состояние контейнерных площадок.
“Это прописано в постановлении, но в договоре с УК данного пункта нет, — возразила Зинаида Михайловна. — Согласно документу, регоператор практически ничего не должен, а все должны жители”.
Участники семинара-совещания сошлись во мнении о необходимости подробнее изучить договор. Кроме того, депутаты поинтересовались, планируется ли установка контейнеров вдоль дорог, чтобы автомобилисты не выбрасывали мусор на обочины.
“Это прерогатива дорожных служб, мы готовы обсуждать данный вопрос”, — заверил директор филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.
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