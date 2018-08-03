Саратовцев призывают требовать от УК исключения платы за вывоз мусора из содержания жилья

Расходы на вывоз мусора до настоящего времени частично включались в графу «содержание жилья» в платежных поручениях. После перехода на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами управляющие компании, ТСЖ должны снизить размер платы за содержание жилья на стоимость данных расходов. При этом проведение собрания собственников жилья не требуется, и плата за сбор и вывоз мусора должна автоматически исключается из содержания жилья. Понятно, что УК вряд ли по доброй воле станут снижать расценки.

“К сожалению, слишком высока степень непорядочности в жилищно-коммунальной сфере”, — признал народный избранник Леонид Писной

“Но этот процесс необходимо проконтролировать, вести разъяснительную работу с населением”, — призвал чиновников, депутатов и общественников спикер регпарламента Иван Кузьмин

На несовершенство договоров, которые регоператор предлагает управляющим компаниям указала парламентарий Зинаида Самсонова . Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов зачитал перечень обязанностей «Управления отходов», куда входит монтаж, демонтаж, техническое и санитарное состояние контейнерных площадок.

“Это прописано в постановлении, но в договоре с УК данного пункта нет, — возразила Зинаида Михайловна. — Согласно документу, регоператор практически ничего не должен, а все должны жители”.

Участники семинара-совещания сошлись во мнении о необходимости подробнее изучить договор. Кроме того, депутаты поинтересовались, планируется ли установка контейнеров вдоль дорог, чтобы автомобилисты не выбрасывали мусор на обочины.