Виноградные улитки, оленина и IT-технологии. Новые проекты малого бизнеса Центра России

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Малые и средние предприниматели осваивают новые, нехарактерные для регионов Центрального федерального округа (ЦФО) виды бизнеса. Так, в Тульской области планируют разводить благородных оленей, в Липецкой из оленьих рогов выпускают пищевые биодобавки, а в Тверской намерены делать пирожки с начинкой из виноградных улиток.

Бизнесмены рассчитывают занять ниши не только на отечественном рынке, но и поставлять продукцию на экспорт. Об этом — в материале ТАСС.

Олени на просторах Черноземья

Стадо примерно из 10 тыс. оленей планируют выпустить на пастбища Тульской области в 2023 году. Первую партию животных на фермы компании «Билагро» привезут уже в сентябре этого года, сегодня в Ясногорском районе, где расположилась ферма, идут подготовительные работы. «Мы закончили строительство первой очереди инфраструктурных объектов, коммуникаций, возводим вольеры. Порядка 300 га земли ввели сельхозоборот, она будет использоваться под пастбища и заготовку кормов, а всего мы освоим около 3 тыс. га», — рассказал ТАСС директор предприятия Александр Билибин.

В Центральной полосе производства мяса благородного оленя в промышленных масштабах, по словам Билибина, фактически никогда не было. То, что продается в магазинах, — в основном импортировано из Новой Зеландии и некоторых европейских стран. «Наш проект реализуется в рамках общероссийской программы по импортозамещению и программы развития сельскохозяйственной отрасли», — отметил Билибин.

По его словам, умеренный климат региона, невысокие среднегодовые нормы осадков, богатые кормовыми травами поля вполне походят для разведения благородных оленей. Плюсом для бизнеса является и близость Тульской области к основным транспортным магистралям и крупнейшим логистическим центрам.

В планах предпринимателя поставлять мясо и продукты из него как на российский рынок, так и в Европу, Восточную Азию и на Ближний Восток. «Общие сумма инвестиций в проект составит около 200 млн рублей», — добавил он.

Восточная медицина с липецким акцентом

В Европе мясо оленя настолько же привычное, как баранина и говядина, оно не считается деликатесом, а сухая оленья кровь, панты и сухожилия широко применяются в сфере восточной медицины. Ориентируясь на спрос этой продукции, в Краснинском районе Липецкой области открыли единственное в Черноземье производство биодобавки в виде слайсов — тончайших стружек — из молодых рогов оленей и косметических ванн из пантогематогена. «На основе липецкого сырья будут разработаны первые российско-китайские лекарственные средства, биоактивные добавки в пищу, косметику, напитки», — сказал основатель предприятия «Дир фарм» Евгений Лихацкий.

Компания работает на базе комплекса для восстановления и увеличения численности редких и ценных животных — парка «Олений». На площади 12 тыс. га живут около тысячи благородных и пятнистых оленей, ланей, муфлонов, косуль.

Для изготовления продукции из молодых рогов создана лаборатория с оборудованием, специально выпущенным Томским политехническим университетом . В год компания планирует получать около 150 кг слайсов, а также около 60 кг пантогематогена. При этом особенность производства такова, что забор крови у животных делают каждые 10 дней, применяя восстановительные капельницы, что исключает ущерб их здоровью.

Совместно с Воронежской медицинской академией на базе трех воронежских санаториев компания «Дир фарм» проводит испытания своей продукции, а именно по применению ванн из пантогематогена. «Есть методика Минздрава РФ по приему ванн с пантогематогеном, основанная на клинических данных, наша задача сейчас провести более масштабные испытания. К новому году получим результаты», — объяснил Лихацкий.

По его мнению, спрос на липецкую продукцию будет, и бизнес очень выгоден, потому что возможет экспорт в Китай, где такие средства популярны и дорого стоят.

IT-технологии агарного региона

Орловская область считается аграрной, однако предприниматель Олег Волобуев уверен, что у региона есть все шансы стать IT-столицей. В 2005 году он с партнером по бизнесу создал видеохостинг «RuTube», а после его продажи "Газпром-медиа" , основал в Орле две IT-компании. «Inventos» специализируется на онлайн-трансляциях и мобильных приложениях для современных платформ iOS и Android. «RedSpell» — на создании видеоигр, в том числе для соцсети «ВКонтакте».

По мнению Волобуева, IT-бизнес отличается от других направлений тем, что развивать его можно где угодно. «Бизнес было решено организовать в Орле, потому что я тут родился, учился. Хотя, мысли переехать и развиваться в разы быстрее где-нибудь в „долине“, приходили, но пока мы здесь», — сказал он.

Компания «Inventos» стал якорным резидентом Орловского IT-кластера, организованного в 2017 году по распоряжению региональных властей. Правительство области рассчитывает, что к 2020 году компании, входящие в кластер, смогут заработать суммарно не менее 800 млн рублей. «IT-шникам сделали налогообложение на упрощенке. Малый бизнес может по сниженной ставке платить», — отметил бизнесмен.

С 2017 года Волобуев начал развивать сотрудничество с Орловским госуниверситетом им. И. С. Тургенева, где на созданной кафедре специалисты его компаний рассказывают студентам о разработке веб-проектов, современных технологиях и интернет-бизнесе.

Улиточная ферма на Волге

В городе Калязине Тверской области, который расположен на берегу Волги, в середине июля 2018 года открылась ферма по выращиванию виноградных улиток. Ферм такого типа в России пока нет, действуют лишь небольшие подсобные хозяйства. «На ферме организовано высокотехнологичное производство, включающее автоматизированную систему туманообразования и вентиляции. Для улиток поддерживается идеальная влажность — 85%», — сказал ТАСС основатель фермы Владимир Оленин

Площадь хозяйства составляет 1,2 тыс. кв. м, на которых расположены закрытые вольеры, где выращивать виноградных улиток можно круглогодично. В будущем планируется обустроить открытые вольеры на летний период, чтобы создать максимально естественные условия для моллюсков.

На ферме уже прошли первые экскурсии, в которые включена дегустация. «Повара осваивают техники приготовления улиток. Кроме традиционного французского способа, у меня в планах — производить пельмени с улитками, может быть, пирожки. Также планируем собирать икру — это деликатес», — сказал Оленин.

По его словам, для развития туристической составляющей бизнеса предполагается открыть Музей улитки. «Также в планах — создание спа-салона для оказания косметических услуг на основе улиточного муцина, который также применяется в медицине», — уточнил Оленин.

Предприниматель рассчитывает, что ежегодные объемы производства составят не менее 2-3 тонн. «Пока начинаем с виноградных улиток, дальше будем экспериментировать, может быть, выведем новый вид — калязинская улитка», — сказал владелец фермы.