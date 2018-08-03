Пол Кругман, дважды Нобелевский Лауреат, объяснил, почему негативно относится к криптовалютам и блокчейн

Лауреат Нобелевской премии, экономист и обозреватель New York Times Пол Кругман написал статью о своем скептицизме, относительно долгосрочной жизнеспособности криптовалют. Его сомнения сосредоточены вокруг двух аргументов: криптовалюты не привязаны ни к чему в реальном мире и поэтому не имеют реальной стоимости, они есть и всегда будут слишком дорогими.

Свою позицию Кругман объясняет следующим образом: «У фиатных валют есть базовая стоимость, а это значит, что их ценность не пузырь, который может лопнуть, если люди потеряют веру». С другой стороны, биткоин ни к чему не привязан. Мнение Кругмана по этому поводу звучит следующим образом: «В случае если бы все спекулянты рынка в один момент засомневались в ценности биткоина, он бы действительно потерял ее в мгновение ока».

Другой проблемой, которую обозначил специалист, является то, что создание и использование криптовалюты, по своей сути, обходится слишком дорого. Он утверждает, что удорожание произведения на свет новых биткоинов и их перевода является необходимой составляющей для проекта, если речь идет о вопросах создания доверия к децентрализованной системе.

Данная позиция, по его словам, противоречит модели денежной истории. Он описывает тенденцию, в которой бизнес-операции становятся все более легкими и менее дорогостоящими: «Мы перешли от монет из драгоценных металлов к банкнотам, обеспеченным дробными резервами, к центральным банкам и фиатным деньгам, а потом к кредитным картам и другим цифровым способам оплаты». Кругман утверждает: «Энтузиасты криптовалюты эффективно используют передовых технологий, чтобы вернуть денежную систему на 300 лет назад».

Стоит отметить, что многие не согласятся с высказываниями о том, что криптовалюте присущи высокие затраты, поскольку программисты работают над новыми алгоритмами консенсуса, которые, как они надеются, сделают цифровые активы менее ресурсоемкими. Однако нет и уверенности в том, что они действительно решат проблему.

Ранее мы рассказывали о Дэвиде Чауме и о том, как экономические теории 80-х заложили основу для криптовалют.