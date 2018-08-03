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Более 900 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в 2018 году
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Более 900 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье в 2018 году 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
В Московской области свыше 900 многодетных семей обеспечили земельными участками в 2018 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра имущественных отношений Московской области Александр Шишкин.
«За 2018 год у нас встали на учет 2186 семей, обеспечены землей 909 семей», — сказал Шишкин.
Он отметил, что в регионе нужно будет обеспечить земельными участками более 13,5 тысяч многодетных семей.
«У нас уже сформировано 2214 участков для того, чтобы предоставить семьям, они находятся уже в высокой степени готовности, а еще более 3 тысяч на стадии формирования», — добавил Шишкин.
Он поблагодарил пять муниципальных образований, которые обеспечили порядка 450 семей земельными участками в 2018 году — это Фрязино, Серпухов, Дмитровский городской округ, Раменский и Сергиево-Посадский районы.
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