Мэрия разрешила застройщикам распланировать под жилье землю у парка рядом с «Екатеринбург Ареной»

В центре Екатеринбурга появится новый жилой комплекс, скорее всего высотный. Мэрия разрешила компании «ИнвестСтройЦентр» сделать проекты межевания и планировки территории, прилегающей к парку ХХII Партсъезда в границах улицы Хомякова — переулка Гаринского — улицы Московской — бульвара Верх-Исетского. Постановление об этом было подписано 23 июля, опубликовано — 24-го.

Недавно на этом месте снесли старый двухэтажный дом. Участки здесь, хоть и покрыты деревьями, к охраняемой территории парка формально не относятся. Один из участков, по данным публичной карты Росреестра, предназначен под жилую застройку до 100 метров высотой (на нем и снесли старый дом), второй — неиспользуемые земли, резерв под застройку.

С другой стороны парка на похожем участке готовится строить элитный дом компания «НКС-Девелопмент». Эскизов нового проекта в публичном доступе пока не было.

А рядом с планируемой стройкой в переулке Гаринском стоит элитная высотка «Гаринский, 3», которая была заморожена до марта 2018 года из-за проблем с финансированием.

Компанию-застройщика — ООО «ИнвестСтройЦентр» — возглавляет Вячеслав Никитин , ранее выступавший учредителем и в некоторых случаях — руководителем жилищно-строительных кооперативов, которые строили микрорайон «Юг-Центр» на Автовокзале. Продавать квартиры нового ЖК в Гаринском будут через службу реализации ЖК «Московский квартал» в ТЦ «Фан-Фан», рассказал он Е1.RU (ранее сообщалось, что эту территорию будут застраивать девелоперы данного объекта).

— Пока рановато говорить, когда будет разрешение на строительство. Сейчас идут проектные работы, согласования. Не хотел бы загадывать наперед, — отметил Вячеслав Никитин.

В течение месяца с момента опубликования физические и юридические лица могут вносить свои замечания к будущему проекту планировки в Главархитектуре Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 238).