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Многодетным семьям Подмосковья выделяют земельные участки
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Многодетным семьям Подмосковья выделяют земельные участки 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
Почти половина вставших на учет многодетных семей получили земельные участки в Московской области.
С января этого года на учет вставали 2186 многодетные семьи. В настоящий момент из них более 900 обеспечены земельными участками. С такими цифрами выступил на пресс-конференции заместитель министра имущественных отношений Московской области Александр Шишкин, — передает РИАМО. Чиновник сообщил, что всего в Подмосковье планируется обеспечить территорией свыше 13,5 тысяч семей.
У нас уже сформировано 2214 участков для того, чтобы предоставить семьям, они находятся уже в высокой степени готовности, а еще более трех тысяч на стадии формирования,
— отмечает Шишкин.
На сегодняшний день пять муниципальный образование обеспечили людей земельными участками. 450 семей получили свою территорию во Фрязино, Серпухове, Дмитровском городском округе, Раменском и Сергиево-Посадском районах.
Напомним, Дмитрий Медведев в июне 2011 года подписал закон, согласно которому многодетные семьи могли безвозмездно получать земельные участки.
Фото: shutterstock.com
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