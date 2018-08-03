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Создание тепличного комплекса в ОЭЗ «Тольятти» одобрено экспертным советом
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Создание тепличного комплекса в ОЭЗ «Тольятти» одобрено экспертным советом 

Волга Ньюс 17 часов назад
Проект направлен на производство различных культур, включая томаты и огурцы. К 2020 г. компания планирует запустить 1 га тепличной площади и начать производить 1,2 тыс. т овощей в год. Планируемый объем инвестиций — около 146,5 млн рублей. «Фарос Агро» — это первый проект в области сельского хозяйства, который инициирован для реализации в ОЭЗ «Тольятти». Мы высоко ценим тот факт, что инвесторы из данной отрасли начали проявлять интерес к возможностям тольяттинской площадки. Надеемся, это послужит началом развития агропромышленного кластера на территории ОЭЗ", — сообщил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко. Как отмечается в релизе, «Фарос Агро» входит в группу компаний «Фарос» (Ульяновск), которая более семи лет занимается разработкой и производством светодиодных светильников. Новый проект предполагает создание высокотехнологичного тепличного производства с использованием светокультуры и высокой степенью автоматизации производственных процессов. Это позволит выйти на показатели производительности труда выше среднеотраслевых, а также снизить специфические риски, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. По словам директора ООО «Фарос Агро» Алексея Андреева при реализации проекта в ОЭЗ, планируется использовать собственную разработку — светодиодные светильники для тепличной отрасли. Это позволит в два раза сократить расходы на электроэнергию и увеличить урожайность не менее чем на 20% относительно существующих сейчас на рынке технологий, основанных на применении натриевых газоразрядных ламп.
Применение светодиодных ламп в тепличном хозяйстве является инновационным решением, так как на сегодняшний день почти никто в России не применяет эту технологию, а в мире данное решение только начинает внедряться. Светильники ООО «Фарос Агро» уже прошли апробацию в действующих тепличных комбинатах и подтвердили заявленные характеристики. «Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет отрасль будет переживать настоящий бум, связанный с переходом на технологию светокультуры с использованием светодиодной досветки, поэтому рассчитываем быть ориентиром на этом пути для остальных коллег. Наличие собственной теплицы важно для нас еще и потому, что она позволит ускорить дальнейшее совершенствование технико-экономических параметров светильников. В этой связи, в дальнейшем мы рассчитываем расширить перечень осуществляемых на территории ОЭЗ „Тольятти“ видов деятельности за счет технико-внедренческой деятельности», — рассказал директор ООО «Фарос Агро» Алексей Андреев. Проект «Фарос Агро» ориентирован на регион Среднего Поволжья и прилегающие к нему регионы с общей численностью населения более 7 млн человек. Общий объем рынка овощной продукции на данной территории составляет порядка 250 тыс. т/г., и реализация проекта будет способствовать достижению государственных целей в области импортозамещения. В будущем возможно расширение производственных мощностей проекта в ОЭЗ и увеличение тепличного комплекса до 6 гектаров.
"Мы рады приветствовать нового резидента в ОЭЗ «Тольятти». С учетом «Фарос Агро» число инвесторов достигло 22. Для нас особенно важно, что с новым проектом в ОЭЗ начнет развиваться агропромышленное направление. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку данному проекту, чтобы он был успешно реализован в заявленные сроки", — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ „Тольятти“ Сергей Андреев.
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