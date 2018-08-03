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McDonald's в Москве оштрафовали на 700 тыс. руб. за продажу еды через окна «МакАвто»
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McDonald's в Москве оштрафовали на 700 тыс. руб. за продажу еды через окна «МакАвто» 

Агентство «Москва» 16 часов назад
Управление Роспотребнадзора по Москве заявило о том, что ООО «Макдоналдс» продолжает реализацию продукции через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» в нарушение технических регламентов. За повторные нарушения компания была штрафована на 700 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«При проведении внеплановой проверки в апреле 2018 г. по контролю ранее выданного предписания управлением Роспотребнадзора по Москве установлено, что предписание не выполнено, ООО «Макдоналдс» продолжает нарушать требования технических регламентов, а именно: через окна «МакЭкспресс» осуществляет реализацию продукции общественного питания при отсутствии деклараций о соответствии на реализуемую продукцию, тем самым создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей и вводя потребителей в заблуждение. В связи с чем управлением Роспотребнадзора по Москве выдано повторное предписание об устранении нарушений требований технических регламентов. Также управление обратилось в Арбитражный суд Москвы для решения вопроса о привлечении ООО «Макдоналдс» за повторное нарушение требований технических регламентов», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что суд за повторные нарушения оштрафовал компанию на 700 тыс. руб. «Решением Арбитражного суда Москвы ООО „Макдоналдс“ признано виновным и привлечено к административной ответственности с назначением наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.», — добавили в управлении.
В ведомстве отметили, что в конце 2017 г. уже проводилась выездная проверка McDonald's, в рамках которой было выявлено, что компания через окна «МакЭкспресс» осуществляет реализацию продукции общественного питания при отсутствии деклараций о соответствии на реализуемую продукцию, однако компания не устранила нарушения.
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