McDonald's в Москве оштрафовали на 700 тыс. руб. за продажу еды через окна «МакАвто»

«При проведении внеплановой проверки в апреле 2018 г. по контролю ранее выданного предписания управлением Роспотребнадзора по Москве установлено, что предписание не выполнено, ООО «Макдоналдс» продолжает нарушать требования технических регламентов, а именно: через окна «МакЭкспресс» осуществляет реализацию продукции общественного питания при отсутствии деклараций о соответствии на реализуемую продукцию, тем самым создавая угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей и вводя потребителей в заблуждение. В связи с чем управлением Роспотребнадзора по Москве выдано повторное предписание об устранении нарушений требований технических регламентов. Также управление обратилось в Арбитражный суд Москвы для решения вопроса о привлечении ООО «Макдоналдс» за повторное нарушение требований технических регламентов», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что суд за повторные нарушения оштрафовал компанию на 700 тыс. руб. «Решением Арбитражного суда Москвы ООО „Макдоналдс“ признано виновным и привлечено к административной ответственности с назначением наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что в конце 2017 г. уже проводилась выездная проверка McDonald's, в рамках которой было выявлено, что компания через окна «МакЭкспресс» осуществляет реализацию продукции общественного питания при отсутствии деклараций о соответствии на реализуемую продукцию, однако компания не устранила нарушения.