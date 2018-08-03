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Блок «Технологии» Сбербанка возглавил Давид Рафаловский
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Блок «Технологии» Сбербанка возглавил Давид Рафаловский 

Банки.ру 16 часов назад
Старший вице-президент, CTO (chief technology officer) Sberbank Group Давид Рафаловский назначен на должность руководителя блока «Технологии» Сбербанка. Об этом объявили в кредитной организации, уточнив, что Рафаловский будет осуществлять стратегическое руководство технологической функцией группы Сбербанка.
До прихода в Сбербанк Давид Рафаловский 20 лет проработал в Citigroup Inc. (США). В этой компании он прошел путь от ведущего разработчика решений до главы IT-инфраструктуры в функциях «Финансы» и «Риски» и технического директора, заместителя главы блока «Технологии» подразделения Global Functions.
«Давид зарекомендовал себя эффективным и энергичным руководителем, у которого получилось дать старт технологической трансформации в короткие сроки. В рамках должности на него возлагаются обязанности по функциональному управлению ядром технологической инфраструктуры, IT-архитектурой и операционными областями, которые имеют стратегическую важность для группы «Сбербанк». Поздравляю и желаю успехов, уверен, что он справится с поставленными задачами», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
Старший вице-президент Сбербанка Никита Волков станет заместителем руководителя блока «Технологии» по проектам Сбербанка с прямым подчинением руководителю блока.
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