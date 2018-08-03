Тазовский район — удивительное место. Дмитрий Артюхов посещает важные объекты и общается с населением

«Тазовский район — удивительное место. Традиционный уклад жизни коренных народов, в основе которого лежит оленеводство, сохранился на территории муниципального образования практически в неизменном виде. Здесь выпасается второе по численности на Ямале поголовье северных оленей: более 250 тысяч, параллельно развивается рыбная отрасль — совсем скоро в районе появится филиал нашего рыбоводного завода — и наряду со всем этим здесь совершаются открытия мирового масштаба в нефтегазовой отрасли», — отметил Дмитрий Артюхов.

Руководитель региона принял участие в торжественной церемонии вручения ключей новосёлам Тазовского. Дом на 25 квартир по улице Геофизиков построили меньше, чем за полтора года. Многодетные семьи, работники сферы АПК и дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье благодаря региональным и федеральным программам.

«Район набрал достойные темпы по возведению комфортного и доступного жилья для тазовчан. Важно не только исполнять указ президента России по переселению людей из ветхого и аварийного фонда, Ямал будет использовать и другие современные подходы: компенсацию отдельным категориям граждан первоначального взноса на ипотеку, субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам, строительство наемных домов. И, конечно, не нужно забывать про комплексное благоустройство дворовых территорий: детских и спортивных площадок, парковок, сопутствующей инфраструктуры», — сказал врио губернатора.

Дмитрий Артюхов также осмотрел готовый к сдаче 23-х квартирный дом, предназначенный для медицинских работников Тазовской центральной районной больницы. Объект возведен на средства, выделенные по соглашению между правительством ЯНАО и обществом «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». Срок сдачи — декабрь 2018 года. От новоселья будущих жильцов дома отделяет лишь процесс приёмки здания и документации.

В посёлке Тазовский Дмитрий Артюхов побывал в новом спортивном зале «Витязь», введенном в эксплуатацию в декабре прошлого года. Помещение полностью соответствует условиям для проведения соревнований по борьбе, дзюдо и другим видам единоборств, а также учебно-тренировочного процесса. Два стандартных борцовских ковра позволяют спортсменам заниматься, не мешая друг другу. В здании есть специализированный медкабинет и отделение комплексного восстановления. В общей сложности на базе комплекса занимаются 183 человека — воспитанники секций, клуба единоборств, а также участники группы здоровья для женщин.

«Мы работаем над тем, чтобы развивать спорт не только в райцентре, но и в отдалённых поселениях. Администрация Тазовского района подготовила техническое задание по модульным спортивным залам сразу для нескольких местных сёл. Эти многофункциональные площадки позволяют расположить под одной крышей и тренажёрный зал, и места для занятий активными видами спорта», — рассказал Дмитрию Артюхову временно исполняющий полномочия главы Тазовского района Василий Паршаков.

Руководитель региона пообещал дать соответствующие поручения проработать данный вопрос в части возможности финансирования.

Одной из важных задач остаётся обеспечение посёлка новым медицинским комплексом. Инфекционное, туберкулезное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения сейчас не отвечают современным требованиям и нормам. Этот вопрос глава округа обсудил с жителями района во время личной встречи. Кроме того, врио губернатора спрашивали о ремонте местных дорог, оказании социальной помощи пожилым жителям района, а также о строительстве детских дошкольных учреждений. По всем этим вопросам, заверил Дмитрий Артюхов, будут приняты положительные решения.

По итогам поездки в Тазовский глава региона провёл рабочее совещание с членами правительства и врио главы района Василием Паршаковым. Затем Дмитрий Артюхов вылетел в село Антипаюта, где посетит ряд строящихся и инфраструктурных объектов, — сообщает пресс-служба главы региона.