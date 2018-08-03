Николай Патрушев заявил о необходимости оптимизации инвестпрограмм энергокомпаний для импортозамещения

По его словам, существует серьезная зависимость ТЭК РФ от иностранных технологий.

Он отметил, что необходимо обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний. Для этого необходимо использование современных технологий, среди которых должны быть и цифровые, передает rueconomics.ru.