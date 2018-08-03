Николай Патрушев заявил о необходимости оптимизации инвестпрограмм энергокомпаний для импортозамещения 

По его словам, существует серьезная зависимость ТЭК РФ от иностранных технологий.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает целесообразной оптимизацию инвестиционных программ энергокомпаний с точки зрения развития импортозамещения.
Он отметил, что необходимо обеспечить конкурентоспособность отечественных энергетических компаний. Для этого необходимо использование современных технологий, среди которых должны быть и цифровые, передает rueconomics.ru.
Зависимость российских компаний ТЭК от западных технологий действительно велика, отмечает ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и финансового университета РФ Станислав Митрахович.
— Речь не только о нефтегазовом секторе — есть еще программное обеспечение, зависимость от ряда финансовых инструментов, которые большей частью американские. По-прежнему ключевые проекты реализуются с помощью иностранных партнеров — например, несколько американских сервисных компаний является подрядчиками сложных задач по бурению, по разработке сложных месторождений. По шельфу — там вообще нет российских технологий, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».