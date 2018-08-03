Посол РФ: Франция осознает абсурдность антироссийских санкций

Алексей Юрьевич, президент Путин, выступая перед послами, говорил, что внешняя политика России должна быть более экономически ориентированной. Что можно сделать для этого в отношениях с Францией?

Алексей Мешков : Последние два года у нас позитивная тенденция в восстановлении российско-французского экономического сотрудничества. За прошлый год товарооборот вырос почти на 15,5 процента. Сумма, конечно, не отвечающая уровню нашего взаимоотношения, она лишь немногим превышает 16 миллиардов евро, а потенциал обеих стран значительно больше. Но надо иметь в виду, что, во-первых, мы как работали, так продолжаем работать с Францией в области высоких технологий. Это космос, мирный атом. Франция — первый иностранный работодатель в России — 200 тысяч человек работает во французских компаниях. Ни одна из 500 французских компаний, работавших на российском рынке до введения санкций, не ушла с него после 2014 года. За последние два года Франция дважды занимала первое место как прямой инвестор в российскую экономику за год, что тоже хороший показатель. Но это отнюдь не означает, что в отношениях нет проблем. Конечно, санкционный режим вреден — он сдерживает возможности финансирования совместных проектов. Но есть задумки с обеих сторон, как решать в конкретных случаях и эти вопросы.

Конкретней про задумки сказать можете?

Алексей Мешков: В каждом конкретном случае своя схема. Это возможность привлечения стороннего финансирования, софинансирование. То есть, есть определенный набор мер.

Есть надежда, что Франция поддержит отмену санкций?

Алексей Мешков: Мы не обсуждаем с нашими европейскими партнерами вопрос отмены санкций. Не мы их вводили, не нам их отменять. Но понимание абсурдности самого факта ограничений в отношении России сейчас растет в Европе в целом и во Франции в частности, где в обеих палатах Национального собрания уже принимались призывы по крайней мере к ослаблению санкций.

Европейские страны регулярно заявляют, что антироссийские санкции мешают им развивать отношения с Москвой, однако по-прежнему не отменяют введенные несколько лет назад ограничения. Есть ли стремление у европейского истэблишмента отменить санкции?

Алексей Мешков: Наши экономические партнеры понимают, что сотрудничать с Россией выгодно, и стараются не только сохранить, но и расширить географию и механизмы сотрудничества. Один из способов для этого — локализация продукции в России. Несколько десятков французских компаний наладили производство или ритейл в России. Сейчас уже никого не удивишь, скажем, французским сыром, сделанным в России. Французские компании заходят в российские особые экономические зоны, становясь там резидентами и получая преимущества, в том числе и налоговые. Причем речь идет зачастую о высокотехнологичном и инновационном сотрудничестве. Кроме того, Россия — член ЕАЭС , что позволяет иностранному бизнесу использовать Россию как площадку для расширения своего присутствия на данном рынке.

При этом понимание бесполезности и контрпродуктивности санкций растет даже в европейском истэблишменте. Во Франции эта тенденция выразилась, как я уже говорил, в принятии Нацсобранием и Сенатом обращений к правительству с призывом вести дело к смягчению и отмене санкций. Но пока еэсовская бюрократия и блоковая дисциплина оказываются сильнее. В любом случае мы упрашивать европейцев об отмене ограничений не собираемся, пусть дозревают сами.

Поможет ли хорошая организация ЧМ-2018 улучшить имидж России в глазах жителей Западной Европы?

Алексей Мешков: Проведение Чемпионата мира по футболу уже начало влиять самым положительным образом на восприятие нашей страны французским обществом. Главное — добрые слова о России, о россиянах, об организации мероприятий говорят сами французы, съездившие на футбол. В лучшую сторону изменился информационный фон во французских СМИ — с началом первых матчей пошел поток репортажей с самыми позитивными оценками. А в соцсетях отклики вообще восторженные. Простые французы, узнав русских, подходят на улице, в кафе, чтобы поблагодарить за такую хорошую организацию, говорят что наконец-то узнали правду о России.

Как российская дипмиссия противостоит негативным новостям из России?

Алексей Мешков: Проблема французских СМИ не только в том, что зачастую новости, касающиеся России, подаются под критическим углом зрения, но и в нехватке информации. Поэтому и я сам, и дипломаты из нашего посольства регулярно выступаем на разных площадках — на семинарах, дискуссионных клубах, встречах со студентами, с журналистами, даем интервью местным СМИ. Плюс посольство активно ведет аккаунты в Facebook и Twitter, причем большая часть подписчиков там — французы. Существует также форум «Трианонский диалог», инициированный президентами России и Франции. Кроме того, чтобы лучше понимать друг друга, был бы не лишним прямой экспертный обмен мнениями между российскими и французскими журналистами.

Но главное — это дать возможность посетить Россию. Поэтому необходимо работать над развитием интересных и доступных туристических маршрутов, в том числе доступных в финансовом плане, это очень важно для стран Европы. Надо оказывать поддержку тем, кто намерен посетить нашу страну. Это вернется сторицей.