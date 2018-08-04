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Развернули в аэропорту: из-за долга по ЖКХ жительницу Башкирии не пустили на отдых
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Развернули в аэропорту: из-за долга по ЖКХ жительницу Башкирии не пустили на отдых 

ufa1.ru 18 часов назад
Фото: ufa1.ru
Дальше аэропорта нога женщины не ступила
Жительницу Стерлитамакского района не выпустили за рубеж из-за серьёзного долга по квартплате. Пограничная служба развернула её прямо на контрольно-пропускном пункте.
Причиной стала неуплата за электроэнергию. Молодая женщина накопила долг в размере более 30 тысяч рублей.
Нельзя сказать, что курортница не знала о своей задолженности. Судебный пристав наложил арест на её счета, но суммы, которые автоматически списывались с её карты, были микроскопическими. А имущества за жительницей Стерлитамака не числилось.
Несмотря на предупреждения, женщина приобрела дорогостоящую путёвку в жаркие страны. Но погреться в лучах южного солнца ей так и не удалось — аэропорт просто не выпустил её за рубеж.
Женщине пришлось вернуться домой и погасить долги за потреблённое электричество. Сверх суммы она заплатила также исполнительский сбор.
— Проверяйте себя и своих близких на наличие задолженностей через Банк данных исполнительных производств. В случае обнаружения таковых, не игнорируйте предупреждения судебного пристава и не откладывайте визит в УФССП, — предупредили в ведомстве.
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