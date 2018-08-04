Развернули в аэропорту: из-за долга по ЖКХ жительницу Башкирии не пустили на отдых

Дальше аэропорта нога женщины не ступила

Жительницу Стерлитамакского района не выпустили за рубеж из-за серьёзного долга по квартплате. Пограничная служба развернула её прямо на контрольно-пропускном пункте.

Причиной стала неуплата за электроэнергию. Молодая женщина накопила долг в размере более 30 тысяч рублей.

Нельзя сказать, что курортница не знала о своей задолженности. Судебный пристав наложил арест на её счета, но суммы, которые автоматически списывались с её карты, были микроскопическими. А имущества за жительницей Стерлитамака не числилось.

Несмотря на предупреждения, женщина приобрела дорогостоящую путёвку в жаркие страны. Но погреться в лучах южного солнца ей так и не удалось — аэропорт просто не выпустил её за рубеж.

Женщине пришлось вернуться домой и погасить долги за потреблённое электричество. Сверх суммы она заплатила также исполнительский сбор.

— Проверяйте себя и своих близких на наличие задолженностей через Банк данных исполнительных производств. В случае обнаружения таковых, не игнорируйте предупреждения судебного пристава и не откладывайте визит в УФССП, — предупредили в ведомстве.