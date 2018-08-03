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Путин ратифицировал соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС
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Путин ратифицировал соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС 

Rambler News Service 15 часов назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«Ратифицировать соглашение о маркировке товаров средствами идентификации о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, подписанное в городе Алматы 2 февраля 2018 года», — говорится в документе.
Данное соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. Документом также устанавливается порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации.
Правительство России отмечало, что целью соглашения является обеспечение законного оборота товаров в рамках ЕАЭС, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение.
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