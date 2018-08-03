Путин ратифицировал соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС

«Ратифицировать соглашение о маркировке товаров средствами идентификации о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, подписанное в городе Алматы 2 февраля 2018 года», — говорится в документе.

Данное соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС. Документом также устанавливается порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации.